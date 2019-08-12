الدولار يرتفع أمام العملات الرئيسية مع ترقب الأوضاع التجارية

مباشر: صعد الدولار الأمريكي بشكل هامشي مقابل سلة من العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الإثنين، مع مخاوف بشأن الأوضاع التجارية بين أكبر اقتصادين بالعالم.

وينتظر المستثمرون حول العالم تطورات الاحتكاكات التجارية بين الولايات المتحدة والصين بعد تصاعد حدة التوترات في الأسبوع الماضي ومع إعلان الرئيس دونالد ترامب بأنه غير مستعد لإبرام صفقة تجارية مع بكين.

وكان بنك "جولدمان ساكس" خفض توقعاته لنمو اقتصاد الولايات المتحدة بالأمس، محذراً من أنه من غير المرجح عقد صفقة تجارية قبل الانتخابات الرئاسية عام 2020 كما أشار إلى أن مخاطر حدوث ركود اقتصادي تتزايد.

وبحلول الساعة 10:25 صباحاً بتوقيت جرينتش، صعدت العملة الأمريكية مقابل نظيرتها الأوروبية الموحدة بنسبة هامشية 0.09 بالمائة ليهبط اليورو إلى 1.1190 دولار.

فيما تراجع الدولار أمام الين بأكثر من 0.4 بالمائة مسجلاً 105.21 ين، كما هبط بنحو 0.3 بالمائة مقابل الجنيه الإسترليني لتصعد العملة البريطانية إلى 1.2075 دولار.

وبالنسبة لزوج العملات (الدولار-الفرنك) فلم يشهد تغييراً يذكر لتستقر الورقة الخضراء عند مستوى 0.9727 فرنك.

وخلال تلك الفترة، فإن المؤشر الرئيسي للدولار والذي يتبع أداء الورقة الأمريكية مقابل 6 عملات رئيسية ارتفع بنسبة هامشية 0.06 بالمائة ليصعد إلى 97.554 بعد أن سجل 97.738 في وقت سابق من التعاملات.