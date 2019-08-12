أخبار عاجلة

الجيش الوطني الليبي يعلن مقتل عدد من قوات حكومة الوفاق في طرابلس -
صاحبة السعادة - لقاء خاص مع هاني حسن الأسمر في ضيافة صاحبة السعادة بمناسبة عيد الأَضحى -
صاحبة السعادة - لقاء الفنانة "أمينة" مع صاحبة السعادة وأحلى أغاني شعبي بمناسبة عيد الأضحى -
صاحبة السعادة - حلقة يوم الأثنين بتاريخ 12 أغسطس 2018 - الحلقة كاملة "شيبه وأمينة وهاني الأسمر" -
ملعب أون | الإثنين 12 أغسطس 2019 - الحلقة الكاملة -
الخارجية المصرية تكشف ما دار خلال اجتماع قوى الحرية والتغيير في القاهرة -
قصف متبادل بين الجيش اليمني و"أنصار الله" في الحديدة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

الدولار يرتفع أمام العملات الرئيسية مع ترقب الأوضاع التجارية

Google+ Print
الدولار يرتفع أمام العملات الرئيسية مع ترقب الأوضاع التجارية الدولار يرتفع أمام العملات الرئيسية مع ترقب الأوضاع التجارية

مباشر: صعد الدولار الأمريكي بشكل هامشي مقابل سلة من العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الإثنين، مع مخاوف بشأن الأوضاع التجارية بين أكبر اقتصادين بالعالم.

وينتظر المستثمرون حول العالم تطورات الاحتكاكات التجارية بين الولايات المتحدة والصين بعد تصاعد حدة التوترات في الأسبوع الماضي ومع إعلان الرئيس دونالد بأنه غير مستعد لإبرام صفقة تجارية مع بكين.

وكان بنك "جولدمان ساكس" خفض توقعاته لنمو الولايات المتحدة بالأمس، محذراً من أنه من غير المرجح عقد صفقة تجارية قبل الانتخابات الرئاسية عام 2020 كما أشار إلى أن مخاطر حدوث ركود اقتصادي تتزايد.

وبحلول الساعة 10:25 صباحاً بتوقيت جرينتش، صعدت العملة الأمريكية مقابل نظيرتها الأوروبية الموحدة بنسبة هامشية 0.09 بالمائة ليهبط اليورو إلى 1.1190 دولار.

فيما تراجع الدولار أمام الين بأكثر من 0.4 بالمائة مسجلاً 105.21 ين، كما هبط بنحو 0.3 بالمائة مقابل الجنيه الإسترليني لتصعد العملة البريطانية إلى 1.2075 دولار.

وبالنسبة لزوج العملات (الدولار-الفرنك) فلم يشهد تغييراً يذكر لتستقر الورقة الخضراء عند مستوى 0.9727 فرنك.

وخلال تلك الفترة، فإن المؤشر الرئيسي للدولار والذي يتبع أداء الورقة الأمريكية مقابل 6 عملات رئيسية ارتفع بنسبة هامشية 0.06 بالمائة ليصعد إلى 97.554 بعد أن سجل 97.738 في وقت سابق من التعاملات.

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
محدث.."داو جونز" يفقد 400 نقطة بالختام مع مخاوف الركود الاقتصادي

محدث.."داو جونز" يفقد 400 نقطة بالختام مع مخاوف الركود الاقتصادي

"بنك.أوف.أمريكا" يرفع احتمالات ركود الاقتصاد الأمريكي لـ30%

"بنك.أوف.أمريكا" يرفع احتمالات ركود الاقتصاد الأمريكي لـ30%

"داو جونز" يفقد 200 نقطة بالمستهل مع مخاوف الركود الاقتصادي

"داو جونز" يفقد 200 نقطة بالمستهل مع مخاوف الركود الاقتصادي

جولدمان ساكس: خطر ركود الاقتصاد الأمريكي يتزايد

جولدمان ساكس: خطر ركود الاقتصاد الأمريكي يتزايد