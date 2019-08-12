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النفط يتراجع 1% مع مخاوف تباطؤ الطلب العالمي على الخام

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النفط يتراجع 1% مع مخاوف تباطؤ الطلب العالمي على الخام النفط يتراجع 1% مع مخاوف تباطؤ الطلب العالمي على الخام

مباشر: تراجعت النفط بأكثر من 1 بالمائة خلال تعاملات اليوم الإثنين، وسط مخاوف بشأن تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي وتداعيات ذلك على الطلب العالمي على الخام.

وتسبب القلق حيال الحرب التجارية الدائرة بين الولايات المتحدة والصين في شكوك حول النمو الاقتصادي العالمي والذي أدى بدوره إلى خفض توقعات نمو الطلب على الخام.

وتأثرت الأسواق العالمية سلباً في الأسبوع الماضي بالتطورات التجارية، في حين أضافت الزيادة المفاجئة في مخزونات الخام الأمريكي ضغوطاً هبوطية على أسعار النفط.

وفقد الذهب الأسود حوالي 20 بالمائة من قيمته مقارنة بالقمة المسجلة في أبريل/نيسان الماضي.

وذكر جولدمان ساكس في مذكرة يوم الأحد نقلتها "سي.إن.بي.سي" الأمريكية أن المخاوف المتعلقة بأن تؤدي الحرب التجارية إلى ركود اقتصادي قد تزايدت.

واستبعد البنك الأمريكي عدم إبرام اتفاق تجاري بين واشنطن وبكين قبل الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة عام 2020.

وقالت وكالة الطاقة الدولية أن الإشارات المتصاعدة حول تباطؤ الاقتصاد وتكثيف النزاعات التجارية تسببت في أن ينمو الطلب العالمي على النفط بأبطأ وتيرة منذ الأزمة المالية العالمية عام 2008.

وخفضت بناءً على ذلك الوكالة التي تتخذ من باريس مقراً لها، تقديراتها بشأن نمو الطلب العالمي على النفط خلال عامي 2019 و2020 إلى 1.1 و1.3 مليون برميل يومياً على الترتيب.

وبالنسبة لنشاط التنقيب عن الخام، والذي يعطي إشارة حول إنتاج النفط الأمريكي، فإن منصات التنقيب بالولايات المتحدة تراجعت للأسبوع السادس على التوالي.

وبحلول الساعة 9:57 صباحاً بتوقيت جرينتش، تراجع سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر أكتوبر/تشرين الأول بأكثر من 0.7 بالمائة مسجلاً 58.10 دولار للبرميل.

كما هبط سعر العقود المستقبلية لخام نايمكس الأمريكي تسليم شهر سبتمبر/أيلول بنحو 1.2 بالمائة ليتراجع إلى مستوى 53.85 دولار للبرميل.

وكان خاما برنت ونايمكس شهدا خسائر بنحو 5 و2 بالمائة في الأسبوع الماضي.

مباشر (اقتصاد)

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