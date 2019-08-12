الناصر: أرامكو واصلت ربحيتها رغم انخفاض أسعار النفط النصف الأول

الرياض – مباشر: قال رئيس أرامكو السعودية: "رغم انخفاض أسعار النفط خلال النصف الأول من عام 2019 م، فقد واصلنا تحقيق أرباحٍ وتدفقاتٍ نقدية حرة قوية مدعومة بقدرتنا في الحفاظ على مستويات أدائنا التشغيلي وإدارة المصاريف والانضباط المالي".

وأكد المهندس أمين حسن الناصر ، أن الإفصاح عن النتائج المالية للمرة الأولى، في إطار إصدارها الأول من السندات الدولية بقيمة 12 مليار دولار، كان بمثابة مرحلة فارقة في تاريخ أرامكو السعودية، بحسب وكالة أنباء السعودية "واس".

كانت أرامكو السعودية، أعلنت اليوم وللمرة الأولى في تاريخها، نتائجها المالية للنصف الأول من عام 2019 م، حيث حققت صافي دخل قدره (46.9) مليار دولار، مقابل 53.0 مليار دولار عن نفس الفترة من العام الماضي. وبلغت أرباح النصف الأول من هذا العام قبل خصم الفوائد والضرائب 92.5 مليار دولار، مقابل 101.3 مليار دولار للفترة نفسها من العام الماضي.

وأضاف الناصر أن الشركة أثبتت موثوقيتها من خلال تلبية 100 بالمائة تقريبًا من احتياجات عملائها من النفط والمنتجات المكررة، مع المحافظة على إجمالي إنتاجها من المواد الهيدروكربونية عند مستوى 13.2 مليون برميل مكافئ نفطي في اليوم، ومتوسط إنتاج يومي من النفط الخام قدره 10 ملايين برميل في اليوم.

وأردف: "واستنادًا إلى المكانة الريادية العالمية التي تتبوأها أرامكو السعودية في قطاع التنقيب والإنتاج، فقد مضينا في تنفيذ استراتيجية النمو في قطاع التكرير والمعالجة والتسويق بما في ذلك عقد صفقات استحواذ سواء داخل المملكة أو في كبرى الأسواق العالمية".

وأشار إلى انه من المنتظر أن تُسهم هذه الصفقات في تعزيز قدرة مبيعات النفط الخام في الأسواق المضمونة، وزيادة طاقة التكرير وإنتاج الكيميائيات، وتحقيق القيمة من التكامل، بالإضافة إلى تنويع أعمال الشركة.

وأضاف المهندس أمين الناصر كما وقعنا اتفاقية للاستحواذ على 70 بالمائة من أسهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، والتي تُعد من بين أكبر الشركات من حيث الدخل في مجال البتروكيميائيات على مستوى العالم، ما يُعد نقلة نوعية في تسريع النمو بقطاع التكرير والمعالجة والتسويق من خلال تحقيق التكامل بين مجالي البتروكيميائيات والتكرير، وتعزيز الربحية والقيمة المضافة من كلٍّ جزيءٍ تنتجه الشركة.

وأوضح أن الشركة توسعت في قطاع تجارة المنتجات البترولية، وعززت جهودها في مجال الابتكار من خلال عددٍ من المشاريع والمبادرات الرائدة مثل تحويل النفط الخام إلى كيميائيات، وصناعة المواد غير المعدنية، وتقنية الوقود الهيدروجيني.

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