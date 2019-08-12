أخبار عاجلة

الجيش الوطني الليبي يعلن مقتل عدد من قوات حكومة الوفاق في طرابلس -
صاحبة السعادة - لقاء خاص مع هاني حسن الأسمر في ضيافة صاحبة السعادة بمناسبة عيد الأَضحى -
صاحبة السعادة - لقاء الفنانة "أمينة" مع صاحبة السعادة وأحلى أغاني شعبي بمناسبة عيد الأضحى -
صاحبة السعادة - حلقة يوم الأثنين بتاريخ 12 أغسطس 2018 - الحلقة كاملة "شيبه وأمينة وهاني الأسمر" -
ملعب أون | الإثنين 12 أغسطس 2019 - الحلقة الكاملة -
الخارجية المصرية تكشف ما دار خلال اجتماع قوى الحرية والتغيير في القاهرة -
قصف متبادل بين الجيش اليمني و"أنصار الله" في الحديدة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. الشرق الاوسط
  4. SputnikNews

بعد إعلانها قصف قاعدة ملكية... "أنصار الله" تعلن عن جديد في "قوات الدفاع الجوي"

Google+ Print
بعد إعلانها قصف قاعدة ملكية... "أنصار الله" تعلن عن جديد في "قوات الدفاع الجوي" بعد إعلانها قصف قاعدة ملكية... "أنصار الله" تعلن عن جديد في "قوات الدفاع الجوي"

وأوضح سريع أن العمليات التطويرية للدفاع الجوي تجعل تلك القوات قادرة على تنفيذ مهمات وصفها بالعملياتية في مختلف المناطق، مشيراً إلى أن الجماعة "خاضت وتخوض تجارب تاريخية لتعزيز القدرات العسكرية لليمن"، حسب تعبيره.

كما لفت سريع إلى أن القدرات العسكرية الدفاعية لقوات جماعة "أنصار الله" ستكون محل "فخر واعتزاز كل أبناء الشعب اليمني ومحل تقدير الأجيال القادمة".

وتدور على الأراضي اليمنية، منذ أكثر من 4 سنوات معارك عنيفة بين جماعة "أنصار الله" وقوى متحالفة معها من جهة، وبين الجيش اليمني مدعوما بتحالف عسكري من دول عربية وإسلامية تقوده من جهة أخرى.

ويسعى التحالف وقوات الجيش الموالية للرئيس هادي، لاستعادة مناطق سيطرت عليها "أنصار الله" في كانون الثاني/ يناير من العام 2015.

 ويشهد اليمن أزمة إنسانية هي الأسوأ في العالم، فبحسب بيانات الأمم المتحدة، قتل وجرح مئات الآلاف من المدنيين والعسكريين نتيجة للنزاع  في اليمن؛ كما يحتاج نحو 22 مليون شخص، يشكلون 75 بالمئة من السكان، إلى المساعدة والحماية الإنسانية.

SputnikNews

مواضيع متعلقة
مسؤول مصري يكشف حالة الحجاج بعد أمطار وسيول السعودية

مسؤول مصري يكشف حالة الحجاج بعد أمطار وسيول السعودية

البحرين ترحب بدعوة السعودية لعقد اجتماع عاجل بشأن عدن

البحرين ترحب بدعوة السعودية لعقد اجتماع عاجل بشأن عدن

"التجارة السعودية" تتيح إصدار تراخيض تخفيضات المدارس إلكترونياً

"التجارة السعودية" تتيح إصدار تراخيض تخفيضات المدارس إلكترونياً

ولي عهد أبوظبي يغادر السعودية بعد زيارة أخوية

ولي عهد أبوظبي يغادر السعودية بعد زيارة أخوية