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التحالف بقيادة السعودية يسقط طائرة حوثية مسيرة باتجاه المملكة

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التحالف بقيادة السعودية يسقط طائرة حوثية مسيرة باتجاه المملكة التحالف بقيادة السعودية يسقط طائرة حوثية مسيرة باتجاه المملكة

الرياض-مباشر: تمكنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن مساء أمس الأحد، من اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار "مسيّرة" أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من محافظة صنعاء باتجاه المملكة.

وقال المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، إن جميع محاولات المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بإطلاق الطائرات بدون طيار مصيرها الفشل.

وأضاف العقيد الركن تركي المالكي، في بيان نقلته وكالة الانباء " واس "، أن التحالف يتخذ كافة الإجراءات العملياتية وأفضل ممارسات قواعد الاشتباك للتعامل مع هذه الطائرات لحماية المدنيين.

وتابع أن المحاولات الإرهابية المتكررة تعبر عن حالة اليأس لدى المليشيا الإرهابية وتؤكد إجرام وكلاء إيران بالمنطقة ومن يقف وراءها، كما أن استمرار تبنيها للنجاحات الوهمية عبر إعلامها المضلل يؤكد حجم الخسائر التي تتلقاها وحالة السخط الشعبي تجاهها.

وأكد العقيد المالكي استمرار قيادة القوات المشتركة للتحالف بتنفيذ الإجراءات الرادعة ضد هذه المليشيا الإرهابية لتحييد وتدمير هذه القدرات وبكل صرامة، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

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