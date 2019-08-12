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أسعار البيع تتراجع بأرباح أرامكو السعودية 11.5% النصف الأول

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أسعار البيع تتراجع بأرباح أرامكو السعودية 11.5% النصف الأول أسعار البيع تتراجع بأرباح أرامكو السعودية 11.5% النصف الأول

الرياض – مباشر: تراجعت أرباح شركة أرامكو – أكبر منتج نفط بالعام – خلال النصف الأول من العام الجاري بنسبة 11.5 بالمائة على أساس سنوي.

وكشف بيان الشركة تسجيلها صافي ربح في الستة الأشهر الأولى من العام الجاري بقيمة 46.9 مليار دولار، مقارنة بـ53 مليار دولار في الفترة المناظرة من 2018.

وسجلت أرامكو إيرادات من المبيعات في النصف الأول من 2019 بقيمة 163.88 مليار دولار، مقارنة بانخفاض 2.27 بالمائة عن مستواها في النصف المقابل من 2018 البالغ 167.68 مليار دولار.

وأشارت الشركة في البيان إلى أن صافي الدخل في النصف الأول من العام الجاري تراجع لانخفاض البيع المحققة للنفط الخام 4 بالمائة، إلى جانب ارتفاع التكاليف.

وأظهر البيان، رفع أرامكو إجمالي التوزيعات النقدية للمساهمين في النصف الأول من 2019 بنسبة 48 بالمائة إلى 49.39 مليار دولار، مقارنة بـ 32 مليار دولار ينفس الفترة من 2018، وذلك لانخفاض الإنفاق الرأسمالي.

يشار إلى أن النفقات الاستثمارية للشركة تراجعت النفقات الاستثمارية بالستة الأشهر الأولى من 2019 بنسبة 12 بالمائة لتسجل 14.5 مليار دولار، علماً بأنها كانت تبلغ 16.5 مليار دولار في الفترة المماثلة من العالم السابق.

وأوضح البيان أن توزيعات النصف الأول من 2019 شملت 26.39 مليار دولار توزيعاً عادياً، إلى جانب 20 مليار دولار توزيعاً خاصاً.

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