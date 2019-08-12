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بعد تطهيرها من الإرهابيين بساعات..وزير الدفاع السوري يزور الهبيط (فيديو-صور)

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بعد تطهيرها من الإرهابيين بساعات..وزير الدفاع السوري يزور الهبيط (فيديو-صور) بعد تطهيرها من الإرهابيين بساعات..وزير الدفاع السوري يزور الهبيط (فيديو-صور)

زار العماد علي عبد الله أيوب نائب القائد العام للجيش وزير الدفاع بلدة الهبيط في ريف إدلب الجنوبي بتوجيه من السيد الرئيس الفريق بشار الأسد القائد العام للجيش والقوات المسلحة.

والتقى العماد أيوب المقاتلين الذين دحروا الإرهابيين من الهبيط بعد أن ألحقوا خسائر كبيرة في صفوفهم مهنئا الجميع بعيد الأضحى المبارك وبالانتصارات التي تتحقق على التنظيمات الإرهابية وداعميها، كما نقلت وكالة "سانا".

واستمع العماد أيوب من القادة الميدانيين إلى شرح مفصل عن سير المعارك وخطوط التمركز الجديدة بعد تطهير الهبيط.

واطلع العماد أيوب بشكل ميداني ومباشر على واقع البلدة التي حولها الإرهابيون إلى من الأنفاق والدشم والتحصينات التي سرعان ما انهارت أمام الجيش العربي السوري.

والتقى وزير الدفاع بالقادة الميدانيين وأثنى على الجهود الجبارة التي يبذلوها، حيث أكد القادة والمقاتلون عزمهم على مواصلتهم بذل الغالي والنفيس في سبيل إعادة الأمن والاستقرار إلى كل شبر من الجغرافيا السورية.

وزار العماد أيوب الجرحى في مشفى الشهيد عبد القادر شقفة في حمص وهنأهم بالسلامة وَبعيد الأضحى المبارك.

SputnikNews

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