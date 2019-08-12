وزير الخارجية الإيراني يطلق تهديدا من الدوحة

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وخلال لقائه نظيره القطري في الدوحة، هدد ظريف، اليوم الاثنين، "القوات الأجنبية والتحالفات العسكرية، وأكد أنها مهزومة مسبقا وتمهد لزعزعة أمن المنطقة"، مشيرا إلى مسؤولية إيران في الحفاظ على السلام والاستقرار في المنطقة، وذلك حسب وكالة "تسنيم" الإيرانية.

كما أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، على تنمية العلاقات السياسية والاقتصادية بين البلدين، مشددا على ضرورة مواصلة الحوار بين قطر وإيران فيما يخص تطورات المنطقة كحاجة إقليمية.

بدوره، شدّد وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل الثاني، على دور قطر وإيران في إحلال السلام والاستقرار في المنطقة، مؤكدا ضرورة تعزيز التعاون المشترك مع طهران لتعزيز عنصر الحوار لأجل حل مشاكل المنطقة.

وكان وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، بحث مساء أمس الأحد، مع نظيره الإيراني محمد جواد ظريف، سبل تعزيز العلاقات بين البلدين وقضايا أخرى ذات الاهتمام المشترك.

وذكر المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية القطرية، عبر موقعه الإلكتروني الرسمي، أن "وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني التقى وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في الدوحة"، مضيفا أنه جرى خلال اللقاء "استعراض العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها وتطويرها، إضافة إلى الأمور ذات الاهتمام المشترك".