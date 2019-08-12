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الذهب يتراجع لكنه لا يزال أعلى حاجز 1500 دولار

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الذهب يتراجع لكنه لا يزال أعلى حاجز 1500 دولار الذهب يتراجع لكنه لا يزال أعلى حاجز 1500 دولار

مباشر: تراجعت الذهب خلال تعاملات اليوم الإثنين، لكنها لا تزال أعلى مستوى 1500 دولار في ظل التوترات التجارية وتزايد مخاوف حدوث تباطؤاً في نمو الاقتصاد العالمي.

وتعرض المعدن الأصفر للضغوط جراء قوة الدولار الأمريكي وتعافي أسواق الأسهم، حيث ارتفعت مؤشرات الأسهم الأوروبية بمستهل تعاملات اليوم.

وعلى صعيد الوضع التجاري، فإن الرئيس الأمريكي دونالد صرح يوم الجمعة الماضي بأنه غير مستعد لإبرام صفقة مع الصين.

وبشكل منفصل، صرح المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض بيتر نافارو بأن الولايات المتحدة لا تزال تخطط لعقد جولة أخرى من المحادثات التجارية مع المفاوضين الصينيين في الشهر المقبل.

وبالنسبة للمخاوف الاقتصادية، فأوضح بنك جولدمان ساكس بالأمس أن مخاطر حدوث ركوداً اقتصادياً كانت تتزايد بسبب الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين كما خفض البنك توقعات بشأن نمو الاقتصاد الأمريكي في الربع الرابع من العام.

وفي الأسبوع الماضي، حقق الذهب مكاسب تتجاوز 50 دولاراً مع تزايد جاذبية المعدن كملاذ آمن وسط الاحتكاكات التجارية.

وبحلول الساعة 7:49 صباحاً بتوقيت جرينتش، تراجع سعر العقود الآجلة لمعدن الذهب تسليم شهر ديسمبر/كانون الأول بنسبة 0.5 بالمائة أو ما يعادل 6.90 دولار ليصل إلى 1501.60 دولار للأوقية.

كما هبط سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنحو 0.5 بالمائة مسجلاً 1490.05 دولار للأوقية.

وخلال تلك الفترة، ارتفع المؤشر الرئيسي للدولار والذي يتبع أداء الورقة الأمريكية مقابل 6 عملات رئيسية بنسبة 0.2 بالمائة مسجلاً 97.688.

مباشر (اقتصاد)

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