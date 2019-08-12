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الصين تحدد السعر المرجعي لليوان أقل من التوقعات

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الصين تحدد السعر المرجعي لليوان أقل من التوقعات الصين تحدد السعر المرجعي لليوان أقل من التوقعات

مباشر: حدد البنك المركزي في الصين السعر المرجعي لليوان عند مستوى أضعف من 7 يوانات لكل دولار للجلسة الثالثة على التوالي لكنه أفضل من توقعات السوق، في ظل الاحتكاكات التجارية بين أكبر اقتصادين حول العالم.

وحدد بنك الشعب الصيني اليوم الإثنين، السعر المرجعي للعملة عند مستوى 7.0211 يوان لكل دولار.

وكانت توقعات المحللين تشير إلى أن المركزي الصيني سوف يحدد السعر المرجعي للعملة عند 7.0331 بالمائة لكل دولار.

وينظر المستثمرون باهتمام إلى سعر صرف زوج العملات (الدولار-اليوان) في أعقاب التصعيد في التوترات التجارية بين واشنطن وبكين.

وكان الدولار كسر حاجز 7 يوانات يوم الإثنين  الماضي للمرة الأولى منذ الأزمة المالية العالمية في عام 2008.

ويسمح بنك الشعب الصيني لعملته المحلية بالتحرك في الاتجاهين الصاعد والهابط بحد أقصى 2 بالمائة من السعر المرجعي.

وبحلول الساعة 7:55 صباحاً بتوقيت جرينتش، استقر اليوان أمام الدولار عند مستوى 7.0658 يوان.

مباشر (اقتصاد)

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