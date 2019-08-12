مطالب بوقف التعامل بالعملة الإسرائيلية واستبدالها بالعملة الأردنية

جى بي سي نيوز :- دعا اتحاد جمعيات حماية المستهلك الفلسطيني إلى وقف التعامل بالعملة الإسرائيلية في الأسواق والمؤسسات الفلسطينية، واستبدالها بالعملة الأردنية تعزيزا لروابط الشراكة والتكامل بين الاقتصادين الأردني والفلسطيني.

وناشد رئيس اتحاد جمعيات حماية المستهلك الفلسطيني المهندس عزمي الشيوخي سلطة النقد الفلسطينية بضخ كميات كبيرة من القطع المعدنية للعملة الأردنية في أسواقنا المحلية من خلال البنوك.

وفي السياق، طالب الشيوخي بأن يكون إشهار الأسعار والتبادلات التجارية في الأسواق والمؤسسات وفيما بين المواطنين بالعملة الأردنية فقط.

كما دعا الشيوخي إلى انجاح حملات مقاطعة بضائع ومنتجات الاحتلال الإسرائيلي، موضحا أهمية انجاح برامج وفعاليات وحملات وقرارات مقاطعة عملة الاحتلال وبضائعه ومنتجاته من اجل التخلص من نير التبعية له.

وأضاف أن انجاح حملات مقاطعة الاحتلال وعملته ومنتجاته وبضائعه يقصر من عمر الاحتلال ويحمي ويعزز اقتصادنا الوطني ويفتح الأبواب لاستيعاب العاطلين عن العمل، ويخفض نسبة البطالة والفقر ويجعل من الاحتلال خاسر.

وشدد أن الرد الفلسطيني الفاعل لمواجهة القرصنة الاحتلالية الاسرائيلية على اموال المقاصة الفلسطينية يكون بانجاح حملات مقاطعة الاحتلال، ووقف كافة أشكال التطبيع مع الكيان الإسرائيلي .

المنتج المحلي

وطالبت رئيسة جمعية حماية المستهلك في محافظة نابلس الدكتورة فيحاء البحش باعطاء الاولوية للمنتج المحلي والتوجه للبديل العربي في حال عدم توفر البديل من المنتج المحلي.

واكدت الدكتورة البحش على اهمية المقاطعة في تعزيز صمود شعبنا واقتصادنا، مشيدة بجودة المنتجات الفلسطينية المحلية والوطنية.

بدوره، صرّح امين سر جمعية حماية المستهلك في محافظة جنين غسان الشيخ بأن مقاطعة البضائع الاسرائيلية يجب أن تصبح نهج وسلوك يومي يعبر عن ثقافتنا الوطنية ووعينا تجاه دعم المنتج الوطني وبناء الاقتصاد الفلسطيني المستقل وقطع الطريق على اقتصاد الاحتلال الذي يعتمد في جني ارباحه على المستهلك الفلسطيني وهذا يجب أن يدرس في الجامعات والمدارس وداخل الأسرة الفلسطينية.