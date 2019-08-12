الأسهم الأوروبية ترتفع بالمستهل رغم المخاوف التجارية

مباشر: ارتفعت مؤشرات الأسهم الأوروبية في مستهل تعاملات اليوم الإثنين، على الرغم من مراقبة المستثمرين للتصعيد في الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

وقاد قطاعي التكنولوجيا والسيارات المكاسب في الأسواق المالية الأوروبية بمكاسب 1 بالمائة، مع بدء كافة القطاعات الجلسة داخل النطاق الأخضر.

وكان الأسبوع الماضي قد شهد تطورات تجارية دفعت المستثمرين لفقدان شهية المخاطرة واللجوء لأسواق الملاذ الآمن كالذهب والسندات الحكومية.

ومن المقرر أن يتم استئناف المحادثات التجارية بين الجانبين في واشنطن أوائل شهر سبتمبر/أيلول المقبل بعد أن تصبح تعريفات أمريكية بنحو 10 بالمائة سارية المفعول على سلع صينية بقيمة 300 مليار دولار.

وكان بنك جولدمان ساكس ذكر يوم الأحد أن مخاوف حدوث ركود اقتصادي جراء الحرب التجارية تتزايد كما أن وول ستريت لم تعد تتوقع إبرام صفقة تجارية قبل الانتخابات الرئاسية في عام 2020.

وبالعودة إلى أوروبا، فإن المستثمرين يولون اهتماماً خاصاً للتطورات السياسية داخل إيطاليا بعد أن اقترح نائب رئيس الوزراء ماتيو سالفيني إجراء تصويت بحجب الثقة عن الحكومة في الأسبوع الماضي.

وبحلول الساعة 7:05 صباحاً بتوقيت جرينتش، ارتفع مؤشر "ستوكس 600" بنسبة 0.7 بالمائة ليصل إلى مستوى 374.3 نقطة.

كما زاد مؤشر "فوتسي" البريطاني بنحو 0.6 بالمائة مسجلاً 7295.3 نقطة أما مؤشر "فوتسي إم.آي.بي" الإيطالي فاستهل التداولات عند مستوى 8801.5 نقطة بارتفاع يتجاوز 0.9 بالمائة.

وارتفع مؤشر "داكس" الألماني بنسبة 0.9 بالمائة مسجلاً 11801.3 نقطة فيما زاد مؤشر "كاك" الفرنسي بنحو 1 بالمائة ليصعد إلى 5382.2 نقطة.

وخلال نفس الفترة، تراجع اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة تزيد عن 0.2 بالمائة مسجلاً 1.1175 دولار.