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البورصة اليابانية تغلق أبوابها أمام المستثمرين في عطلة رسمية اليوم

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البورصة اليابانية تغلق أبوابها أمام المستثمرين في عطلة رسمية اليوم البورصة اليابانية تغلق أبوابها أمام المستثمرين في عطلة رسمية اليوم

مباشر: أغلقت البورصة اليابانية أبوابها أمام المستثمرين في عطلة رسمية اليوم الإثنين، على أن تبدأ تداولات الأسبوع غداً الثلاثاء.

وتتوقف التداولات اليوم في اليابان احتفالاً بذكرى يوم الجبل وهي عطلة وطنية تحتفل بها البلاد منذ عام 2016 في يوم 11 أغسطس/آب من كل عام.

وإذا توافق 11 أغسطس/آب مع يوم الأحد فإن الأسواق المالية توقف نشاطها في يوم الإثنين التالي.

ومن المقرر أن تستأنف الأسواق المالية في اليابان نشاطها بداية من يوم الثلاثاء على أن يكون أولى أيام تداول هذا الأسبوع.

وكان مؤشر "نيكي" الياباني أغلق تعاملات يوم الجمعة الماضي عند مستوى 20684.8 نقطة بعد أن شهد خسائر أسبوعية بنحو 1.7 بالمائة.

وتأثرت الأسهم اليابانية سلباً في بداية الأسبوع الماضي بتصعيد التوترات التجارية بين أكبر اقتصادين حول العالم (الولايات المتحدة والصين) قبل أن تخف حدتها بنهاية الأسبوع.

واتجه المستثمرون في الأسبوع الماضي لحيازة الأصول الآمنة على حساب الابتعاد عن الأصول الخطرة مثل الأسهم.

يذكر أن الأسواق المالية في الهند وسنغافورة كذلك أوقفت تداولاتها اليوم في عطلة رسمية.

وبحلول الساعة 6:56 صباحاً بتوقيت جرينتش، ارتفع الين الياباني بنسبة 0.3 بالمائة أمام الدولار الأمريكي لتهبط الورقة الخضراء إلى 105.40 ين.

مباشر (اقتصاد)

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