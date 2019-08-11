"جامعة الدول" و"البرلمان العربي" يدينان اقتحام الحرم القدسي

مباشر: أدان كل من الأمين العامة لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، ورئيس البرلمان العربي مشعل بن فهم السلمي، اقتحام جماعات من المستوطنين ساحة الحرم القدسي في وقت صلاة عيد الأضحى اليوم الأحد، مما أدى إلى إصابة عدد من المصليين.

واعتبر أبو الغيط أن الحدث، الذي جرى تحت سمع وبصر قوات الاحتلال الإسرائيلي وبإيعازٍ منها، يعكس سياسة إسرائيلية متواصلة تهدف إلى تطبيع الوجود اليهودي في الحرم الشريف، وتقليص الوجود الإسلامي، وفق بيان رسمي للجامعة.

ومن جانبه أدان مشعل السلمي رئيس البرلمان العربي بأشد العبارات اقتحام المستوطنين تحت حماية قوة الاحتلال حرم المسجد الأقصى المبارك صباح اليوم في وقت أداء المسلمين لصلاة عيد الأضحى المبارك مما أدى إلى إصابة عدد من المصلين.

وعبر السلمي في بيان عن رفض البرلمان العربي المطلق لهذه الاعتداءات المتكررة، مؤكداً أن اقتحام باحات المسجد الأقصى في أول أيام عيد الأضحى، مؤكداً أن ذلك اعتداء واستفزاز على المسلمين في كافة أنحاء العالم، لما للقدس الشريف من مكانة خاصة لدى كل مسلمي العالم.

وحمل رئيس البرلمان العربي، والأمين العامة لجامعة الدول العربية حكومة الاحتلال الإسرائيلي نتائج هذه الاعتداءات الممنهجة، وما ينتج عنها، من إشغال صراع ديني في القدس.

ودعا أبو الغيط والسلمي عين المجتمع الدولي إلى التدخل الفوري والعاجل وتحمل المسؤولية القانونية والإنسانية للوقوف بوجه هذه الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة، مؤكدين على أن انتزاع القدس من الضمير العربي والإسلامي هو أمر مستحيل، موجهين التحية للفلسطينيين الصامدين على الأرض في المدينة الفلسطينية.

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