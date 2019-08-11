البرهان للسودانيين: "لا مكان بیننا لمروجى خطابات الفتن والتطرف والكراھیة"

مباشر: طالب رئیس المجلس العسكري الانتقالي بالسودان عبد الفتاح البرھان، بحمایة الاتفاق الدستوري والاستعداد لوضع الأسس لحكم مدني في المرحلة المقبلة.

وقال البرھان في خطاب للشعب السوداني الیوم الأحد بمناسبة عید الأضحى المبارك، إن التحدیات الماثلة أمامھم والأوضاع الاقتصادیة التي یعیشھا السودان تحتم علیھم حمایة الاتفاق الدستوري والتأسیس لحكم مدني یقوم على المواطنة والحریة والعدالة ویستوعب الجمیع.

وأضاف البرهان، أن السودان الیوم في أشد الحاجة إلى التماسك والتعاون والتعاضد لمواجھة التحدیات "فلا مكان الیوم بیننا لمروجى خطابات الفتن والتطرف والكراھیة".

وتوصل المجلس العسكري وقوى إعلان الحریة والتغییر إلى وثیقة دستوریة تضاف إلى الإعلان السیاسي الذي تم الاتفاق علیھ في 17 یولیو/تموز الماضي لیفتح الاتفاق الجدید الطریق أمام تشكیل ھیاكل السلطة الانتقالیة استنادا إلى ما جاء في نصوص الوثیقة الدستوریة.

وتنص الوثیقة على تشكیل مجلس سیادي من 11 عضوا بینھم خمسة عسكریین وخمسة تعینھم قوى الحریة والتغییر وعضو آخر مدني یتم التوافق علیه بین العسكریین والمدنیین.

وحددت الوثيقة صلاحیات مجلس السیادة في المھام التشریعیة مع صلاحیات أخرى مرتبطة بالجوانب الأمنیة وملفات السلام مع الحركات المسلحة التي تقاتل في عدد من مناطق السودان.

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