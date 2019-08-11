الملك سلمان يبحث مستجدات الأوضاع في عدن مع الرئيس اليمني

الرياض – مباشر: التقى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية اليمنية، في الديوان الملكي بقصر منى اليوم الأحد.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الأخوية الوثيقة بين البلدين الشقيقين، وبحث مستجدات الأوضاع في المنطقة وبخاصة على الساحة اليمنية، ومختلف الجهود تجاهها في سبيل تحقيق الأمن والاستقرار، بحسب وكالة الانباء السعودية "واس".

وأشارت الوكالة إلى أن كل من الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا، ورئيس الاستخبارات العامة خالد بن علي الحميدان، ومساعد السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين تميم بن عبدالعزيز السالم، حضروا اللقاء من الجانب السعودي.

كما حضره من الجانب اليمني نائب الرئيس اليمني الفريق الركن علي محسن الأحمر، ودولة رئيس مجلس وزراء الجمهورية اليمنية الدكتور معين عبدالملك، وعدد من المسؤولين.

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