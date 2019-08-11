بالصور.. كلمة الملك سلمان خلال استقبال المهنئين بعيد الأضحى

مباشر: استقبل العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، المهنئين بعيد الأضحى المبارك اليوم الأحد.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية، كلمة الملك سلمان بن عبد العزيز التي ألقاها بهذه المناسبة والتي جاءت كالتالي:

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمدُ لله، والصلاة والسلام على رسول الله.

إخواني وأبنائي قادة القطاعات العسكرية والأمنية ومنسوبيها.

أيها الإخوة الحضور.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته :

يسعدني اليوم تهنئتكم وتهنئة المواطنين والمواطنات وحجاج بيت الله الحرام بعيد الأضحى المبارك، سائلاً المولى عز وجل أن يجعله عائداً علينا وعلى الأمة الإسلامية بالخير والبركة والقبول.

لقد حبى الله بلادنا بنعم كثيرة، حيث اختصها بشرف خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما من الحجاج والمعتمرين والزوار.

فأدّت واجبها مرضاةً له سبحانه، ورحّبت بضيوف الرحمن دون استثناء، ووفرت لهم كل الخدمات التي تعينهم على أداء نسكهم بكل يسر وسهولة وأمن وطمأنينة.

ولم يتحقق ذلك إلاّ بفضل الله سبحانه ثم بالجهود الكبيرة التي تبذلها أجهزة الدولة بكل قطاعاتها.

وتابع الملك سلمان في كلمته قائلا: أيها الإخوة :

بهذه المناسبة العزيزة على جميع المسلمين، نسجل تقديرنا لما تبذله القطاعات العسكرية والأمنية في خدمة ضيوف الرحمن.

وفي الذود عن حياض الوطن، وحماية المقدسات، والتضحية في ميدان الشرف.

وهي جهود وتضحيات كانت وستظل محل فخر الوطن واعتزازه.

نسأل الله أن يحفظ هذا الوطن، ويديم عليه نعمة الخير والأمن والإيمان.

وكل عام وأنتم بخير.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

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