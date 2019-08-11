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الجوازات السعودية تُصدر 68 قراراً إدارياً بحق مخالفي نقل الحجاج

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الجوازات السعودية تُصدر 68 قراراً إدارياً بحق مخالفي نقل الحجاج الجوازات السعودية تُصدر 68 قراراً إدارياً بحق مخالفي نقل الحجاج

الرياض – مباشر: أصدرت المديرية العامة للجوازات بالمملكة العربية ، ممثلة بمراكز لجان الجوازات الموسمية بمداخل مكة المكرمة، 68 قراراً إدارياً بحق عدد من ناقلي حجاجٍ بدون تصاريح نظامية حتى نهاية يوم الجمعة 1440/12/8هـ .

وأوضحت الجوازات السعودية، أن عدد الناقلين المخالفين الذين صدرت بحقهم القرارات 65 مخالفاً نقلوا 350 منقولاً، في حين بلغ مجموع عقوبات التوقيف التي صدرت بحقهم 1005 أيام، فيما بلغ عدد المركبات المطالب قضائيا بمصادرتها 7 مركبات، بينما بلغ عدد المرحلين والممنوعين من دخول المملكة 9 مخالفين، في حين بلغ مجموع الغرامات المالية التي صدرت بحق المخالفين 3.620.000 ريال.

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