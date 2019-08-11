الأردن توضح حقيقة إصابة أحد مواطنيها في إطلاق نار بالنرويج

عمان – مباشر: قال مدير مركز العمليات في وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بالأردن، السفير سفيان القضاة، إن المركز تابع حادث إطلاق نار حدث داخل مسجد "مركز النور الإسلامي" في ضواحي العاصمة النرويجية أوسلو.

وأوضح القضاة، ان السلطات النرويجية المختصة اكدت للسفارة الاردنية هناك بأن الشخص الذي أصيب جراء الحادث ليس من الجنسية الاردنية، وإنها اعتقلت مطلق النار، بحسب وكالة الأنباء "بترا".

كانت الشرطة النرويجية أعلنت أمس السبت، أن شخصا أصيب في إطلاق نار وقع، داخل مسجد في إحدى ضواحي العاصمة النرويجية أوسلو، وأن مشتبها به قد اعتقل.

وأوضحت شرطة أوسلو، في تغريدة على حسابها الرسمي بموقع "تويتر": أنه "أصيب شخص لم يعرف بعد مدى خطورة إصابته. وتم توقيف مشتبه به".

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