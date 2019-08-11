أخبار عاجلة

ولي العهد السعودي يجتمع مع الرئيس اليمني ويبحث معه التطورات في عدن -
التحالف العربي: إحالة إحدى نتائج عمليات استهداف في اليمن للنظر باحتمالية وجود حادث عرضي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

ارتفاع عدد ضحايا حادث انفجار ناقلة الوقود بتنزانيا لـ69 قتيلا

Google+ Print
ارتفاع عدد ضحايا حادث انفجار ناقلة الوقود بتنزانيا لـ69 قتيلا ارتفاع عدد ضحايا حادث انفجار ناقلة الوقود بتنزانيا لـ69 قتيلا

مباشر: أعلن رئيس وزراء تنزانيا، قاسم ماجاليوا، ارتفاع عدد ضحايا حادث انفجار ناقلة الوقود أمس السبت في مدينة "موروجورو" الواقعة شرقي البلاد، إلى 69 قتيلاً، وإصابة نحو سبعين آخرين بجراح.

وقال رئيس الوزراء التنزاني اليوم الأحد، إن مجموعة من الأشخاص قاموا بتعبئة المحروقات التي كانت تتدفق من الناقلة المحملة بالوقود، مما أدى إلى ارتفاع عدد قتلى الحادث، بحسب قناة "الحرة".

وأعرب قاسم ماجاليوا، عن أسفه الشديد لسقوط الكثير من القتلى، مشيرا إلى نقل الضحايا إلى المستشفى الوطني بالعاصمة (دار السلام).

 وكان الرئيس التنزاني جون ماجو فولين ، قد أعرب عن صدمته وحزنه إزاء الحادث .

ترشيحات

وكالة: 122 قتلى وجرحى بانفجار شاحنة وقود في تنزانيا

محدث..ارتفاع قتلى وجرحى بانفجار شاحنة وقود بتنزانيا لـ130 شخصاً

 

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
حدث الأسبوع.. قفزة أسعار الذهب تؤكد قلق الأسواق العالمية

حدث الأسبوع.. قفزة أسعار الذهب تؤكد قلق الأسواق العالمية

"جامعة الدول" و"البرلمان العربي" يدينان اقتحام الحرم القدسي

"جامعة الدول" و"البرلمان العربي" يدينان اقتحام الحرم القدسي

البرهان للسودانيين: "لا مكان بیننا لمروجى خطابات الفتن والتطرف والكراھیة"

البرهان للسودانيين: "لا مكان بیننا لمروجى خطابات الفتن والتطرف والكراھیة"

الملك سلمان يبحث مستجدات الأوضاع في عدن مع الرئيس اليمني

الملك سلمان يبحث مستجدات الأوضاع في عدن مع الرئيس اليمني