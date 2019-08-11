الجامعة العربية تدعو الأطراف الليبية لاحترام "هدنة العيد"

القاهرة – مباشر: أدان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، بشدة حادث التفجير الإرهابي الذي وقع في منطقة الهواري غربي مدينة بنغازي الليبية أمس وأودى بحياة ثلاثة من العاملين في الأمم المتحدة وإصابة آخرين.

وأكد مصدر مسؤول بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية، على دعوة أمين عام الجامعة لجميع الأطراف الليبية إلى احترام الهدنة الإنسانية خلال عيد الأضحى المبارك والعمل على تثبيت هذه الهدنة وصولاً الى وقف دائم لإطلاق النار، واستئناف المسار السياسي الذي يعد السبيل الوحيد للوصول الى حل مستدام للأزمة في ليبيا.

وجدّد المصدر في بيان اليوم الأحد، تأكيد وقوف جامعة العربية الدول العربية مع الأشقاء الليبيين في كل ما من شأنه إنهاء التصعيد العسكري، وتجاوز حالة الانسداد السياسي، والعودة الى طاولة الحوار، والحفاظ على وحدة ليبيا وسيادتها ولُحمة شعبها.

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