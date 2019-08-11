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الزراعة: أطباء البعثة المصرية يشاركون في فحص لحوم الأضاحي بالسعودية

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الزراعة: أطباء البعثة المصرية يشاركون في فحص لحوم الأضاحي بالسعودية الزراعة: أطباء البعثة المصرية يشاركون في فحص لحوم الأضاحي بالسعودية

القاهرة – مباشر: شارك أطباء البعثة المصرية - المشاركة في مشروع الأضاحي بالمملكة العربية - اليوم الأحد في أعمال فحص لحوم الهدي والأضاحي بعد صلاة العيد مباشرة.

وأفادت وزارة الزراعة المصرية في بيان اليوم السبت، بأن البعثة تتكون من 262 طبيبا، تم اختيارهم من مختلف المحافظات.

 وذكر بيان لوزارة الزراعة، أن البعثة قامت بفحص قرابة مليون من الأبقار والأغنام والماعز قبل الذبح؛ للتأكد من خلوها من الأمراض والعيوب وأهليتها للهدي والأضاحي.

وأضاف أن البعثة تتولى فحص اللحوم من خلال ثلاث ورديات تعمل على مدار اليوم.

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