صيانة 6821 كيلو مترًا على الطرق المؤدية إلى مكة المكرمة

الرياض - مباشر: أعلن وزير النقل السعودي صيانة 6821 كيلومترًا على الطرق المؤدية إلى مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، خلال موسع الحج هذا العام، لتأمين وتوفير أفضل خدمات النقل لنحو 2.5 مليون حاج، وفق بيان تلقى "مباشر" نسخته اليوم الأحد.

وأضاف نبيل بن محمد العامودي أن وزارة النقل بدأت في التحضير المبكر لموسم حج هذا العام، من خلال تنفيذ العديد من المشروعات في الطرق المؤدية إلى المشاعر المقدسة، والتأكد من سلامتها والوقوف على جاهزيتها.

وأشار العامودي إلى أن الوزارة قامت بالعديد من التوسيعات لبعض الطرق، ورفع نسبة الجودة والسلامة داخل وخارج المدن من خلال استخدام أحدث التقنيات، مع تكثيف حملاتها التفتيشية على مداخل المشاعر المقدسة.

وكانت الهيئة العامة للإحصاء بالمملكة العربية السعودية، أعلنت أمس السبت العدد الإجمالي لحجاج بينت الله الحرام للعام الهجري 1440، والبالغ 2.48 مليون حاج.

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