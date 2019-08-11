التحالف بقيادة السعودية يعلن وقف إطلاق النار في عدن

الرياض – مباشر: دعا التحالف بقيادة السعودية " تحالف دعم الشرعية في اليمن" إلى وقف فوري لإطلاق النار في عدن، مقر الحكومة المعترف بها دوليًا، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية.

وأعلن المتحدث الرسمي، أمس السبت، أن القيادة المشتركة للتحالف تُطالب بوقف فوري لإطلاق النار في العاصمة اليمنية المؤقتة (عدن)، بدءاً من الساعة الواحدة بعد منتصف الليل.

وأضاف المتحدث أن التحالف سيستخدم القوة العسكرية ضد كل من يخالف ذلك.

كما دعا التحالف كل الجماعات المسلحة بالعودة فوراً، إلى مواقعها والتخلي عن المناطق التي سيطرت عليها خلال الأيام القليلة الماضية.

وكانت قوات التحالف قد أعلنت الأسبوع الماضي، أن القوات الجوية الملكية السعودية وقوات الدفاع الجوي الملكي السعودي تمكنت من اعتراض وإسقاط طائرات بدون طيار (مسيرة) أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه مطارات مدنية بالمملكة.

ترشيحات..

التعداد السنوي لحجاج بيت الله الحرام آخر 10 سنوات

محدث..إجمالي عدد حجاج الخارج والداخل يرتفع لـ2.487 مليون زائر

التجارة السعودية:327 مليون وجبة وعبوة مياه صعدت للحجاج بـ8 أيام

"السعودية للكهرباء": أحمال يوم "التروية" تصل لـ253 ميجاوات

اليوم عطلة بأسواق المال العربية احتفالاً بعيد الأضحى المبارك

الصحة السعودية: لم نسجل أي حالة وبائية بين الحجاج