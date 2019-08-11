الاتصالات السعودية تعلن زيادة حجم البيانات بمزدلفة 75%

الرياض – مباشر: أعلنت شركة الاتصالات السعودية زيادة في حجم البيانات بمزدلفة بنسبة75 بالمائة مقارنة بالعام الماضي، وفق بيان اليوم الأحد.

وأشار بيان تلقى "مباشر" نسخته، إلى أن أن البيانات المحولة عبر الجيل الرابع زادت ٩٢ بالمائة، فضلاً عن زيادة عدد العملاء الداخليين والدوليين الذين اختاروا شبكة " إس تي سي" بنسبة 12 بالمائة و23 بالمائة على التوالي.

وارتفع تمرير البيانات بعرفات بنسبة90 بالمائة، ونما استخدام الجيل الرابع بنسبة 108 بالمائة، وارتفع عدد العملاء والتجوال الدولي بنسبة 4 بالمائة.

ولأول مرة في المشاعر المقدسة، أتاحت الشركة للحجيج استخدام شبكة الجيل الخامس في عدة مواقع، كما نشرت الشركة 2952 نقطة نفاذ لشبكات الواي فاي موزعة في المشاعر المقدسة ومكة المكرمة والمدينة المنورة.

وأنهت الشركة كافة استعداداتها الفنية والميدانية لتيسير حركة الاتصالات في مشعر مني، حيث ركزت الشركة على رفع الطاقة الاستيعابية للشبكة في موسم حج هذا العام، لضمان تمرير جميع المكالمات الصادرة من المملكة الي جميع دول العالم وفق انسيابية عالية.

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