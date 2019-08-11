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اليوم عطلة بأسواق المال العربية احتفالاً بعيد الأضحى المبارك

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مباشر: تغلق أغلب أسواق المال العربية تداولاتها اليوم الأحد أمام المستثمرين؛ احتفالاً بعيد الأضحى المبارك.

وتعود 7 أسواق عربية منها والإمارات إلى استئناف الدوام اعتباراً من يوم الأربعاء القادم الموافق 14 أغسطس /آب 2019.

ووفقاً لبيانات رسمية تعود بورصتا المغرب والأردن للعمل يوم الخميس المقبل، وتعود السوق لاستئناف الدوام يوم الأحد الموافق 18 أغسطس/ آب.

وفيما يلي مواعيد عطلة العيد، وتاريخ استئناف العمل:

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