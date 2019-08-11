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روسيا تدعو الأطراف المتنازعة في ليبيا إلى ضبط النفس وتعليق العمليات القتالية

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روسيا تدعو الأطراف المتنازعة في ليبيا إلى ضبط النفس وتعليق العمليات القتالية روسيا تدعو الأطراف المتنازعة في ليبيا إلى ضبط النفس وتعليق العمليات القتالية

موسكو - سبوتنيك. وقال بوليانسكي في جلسة في الأمم المتحدة اليوم الأحد: "نؤيد تعليق العمليات العسكرية بأقرب وقت ممكن، والابتعاد عن التصريحات العدوانية".

وأشار بوليانسكي إلى أنه من المهم أن تبدي أطراف النزاع في ليبيا الهدوء وضبط النفس.

وأضاف بوليانسكي: "علمنا بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بين الأطراف الليبية المتحاربة بمساعدة مساعد الأمين العام للأمم المتحدة غسان سلامة بشأن وقف إطلاق النار، ونحن متفائلون بهذا الصدد. نأمل أن يكون هذا الاتفاق مستقرا".

هذا وقد استهدف أمس تفجيرا سيارة تابعة لبعثة الأمم المتحدة في ليبيا مما أدى إلى مقتل ثلاثة من موظفي الأمم المتحدة.

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