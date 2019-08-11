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التحالف العربي: تصريح الانتقالي خطوة غير كافية وعليه الانسحاب

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التحالف العربي: تصريح الانتقالي خطوة غير كافية وعليه الانسحاب التحالف العربي: تصريح الانتقالي خطوة غير كافية وعليه الانسحاب

القاهرة - سبوتنيك. ونقلت قناة "العربية" عن مصدر مسؤول في التحالف، قوله، إن "تصريح الانتقالي جيد كخطوة أولى وغير كافية وعليه الانسحاب من المواقع التي استولى عليها بالسلاح".

وأضاف أن "الاجتماع في سيتم بعد انسحاب الانتقالي من مواقعه".

وكانت قيادة التحالف العربي، طالبت في بيان، مساء السبت، اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، بوقف فوري لإطلاق النار في عدن اعتباراً من الساعة الواحدة (0100) بعد منتصف الليلة، محذرة من أنها ستستخدم القوة العسكرية ضد من يخالف ذلك.

ودعت قيادة التحالف، "تشكيلات الانتقالي بالانسحاب من مواقع ومعسكرات الجيش اليمني التي سيطرت عليها في عدن".

وبالتزامن، وجهت الخارجية السعودية، دعوةً للحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، إلى عقد اجتماع عاجل في المملكة، لحل الخلافات وتغليب الحكمة والحوار ونبذ الفرقة ووقف الفتنة وتوحيد الصف، للتصدي لجماعة أنصار الله "الحوثيين".

في المقابل، أكد الانتقالي على لسان متحدثه الرسمي المهندس نزار غانم، ‏"استجابة المجلس الانتقالي، لبيان قيادة تحالف دعم الشرعية، والتزامه التام بإيقاف إطلاق النار".

وأضاف أنه "يرحب بدعوة الأشقاء في المملكة العربية السعودية للحوار وجاهزيته له".

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