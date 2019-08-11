ليبيا... حصيلة قتلى انفجار بنغازي وصل إلى 3 قتلى وجرحى آخرين

بنغازي – سبوتنيك. وقال المصدر الطبي الذي فضل عدم الكشف عن اسمه لوكالة "سبوتنيك" إن "عدد قتلى وصل إلى 3 قتيل أثر السيارة المفخخة التي انفجرت في منطقة الهواري غربي بنغازي "، مشيرا إلى أن "عدد الجرحى وصل إلى 10 جرحى".

وأوضح المصدر أن "الضحية الثالثة من الانفجار هو أحد موظفي التابع لبعثة الأمم المتحدة يدعي كليف باك من جامايكا وتوفي متأثرا بحروق من الدرجة الثالثة"، موضحا بأن "كليف باك كان ضمن فريق بعثة الأمم المتحدة المستهدف بالتفجير الإرهابي في بنغازي مساء اليوم السبت، ليرتفع بذلك عدد قتلى البعثة في الهجوم إلى ثلاثة أشخاص.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، قد أدان التفجير الذي وقع بحي الهواري بمدينة بنغازي، الذي أدى إلى مقتل اثنين من العاملين بالمنظمة.

ودعا غوتيريش إلى احترام الهدنة التي وافقت عليها الأطراف الليبية بدعوة من مبعوثه الخاص.