مراسل "سبوتنيك": مدينة الهبيط في قبضة الجيش السوري
وقال موفد "سبوتنيك" إلى ريف إدلب أن قوات الجيش السوري تمكنت من السيطرة على مدينة الهبيط الاستراتيجية بريف إدلب الجنوبي بعد معارك عنيفة مع المجموعات المسلحة في المنطقة.
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وأشار المصدر إلى تكفل الطيران الحربي السوري الروسي بتدمير أعتدة "النصرة" من دبابات وآليات وقوافل إمداد، وعلى الأخص خطوط الإمداد التي تمر عبر شبكة الأنفاق التي تصل بين الهبيط وخان شيخون.
وتابع المصدر أن الاشتباكات العنيفة داخل المدينة أدت لمقتل ما يزيد عن 60 مسلحا من جنسيات عديدة.