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مراسل "سبوتنيك": مدينة الهبيط في قبضة الجيش السوري

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وقال موفد "سبوتنيك" إلى ريف إدلب أن قوات الجيش السوري تمكنت من السيطرة على مدينة الهبيط الاستراتيجية بريف إدلب الجنوبي بعد معارك عنيفة مع المجموعات المسلحة في المنطقة.

© AFP 2019 / Mohammad Al-Hussein

ونقل المراسل عن مصدر ميداني أن مجموعات الاقتحام العاملة تحت إمرة العميد سهيل الحسن "الملقب بالنمر" دخلت المدينة وبدأت عمليات التمشيط على الفور، مشيرا إلى استباق عملية التقدم البرية باتجاه المدينة، بتمهيد مدفعي وصاروخي وجوي كثيف ما أسهم بقطع جميع خطوط إمداد المسلحين باتجاهها بعد أن تمت محاصرتهم من جهتي الغرب والجنوب خلال اليومين الفائتين.

وأشار المصدر إلى تكفل الطيران الحربي السوري الروسي بتدمير أعتدة "النصرة" من دبابات وآليات وقوافل إمداد، وعلى الأخص خطوط الإمداد التي تمر عبر الأنفاق التي تصل بين الهبيط وخان شيخون.

وتابع المصدر أن الاشتباكات العنيفة داخل المدينة أدت لمقتل ما يزيد عن 60 مسلحا من جنسيات عديدة.

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