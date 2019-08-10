الإحصاء السعودية تكشف تفاصيل القوى العاملة بخدمة الحجيج لعام 1440

الرياض – مباشر: كشفت الهيئة العامة للإحصاء بالمملكة العربية السعودية، أن إجمالي عدد القوى العاملة المشاركة في خدمة الحجاج للعام 1440 تجاوز 350830 شخص، يمثلون أكثر من 47 جهةً حكومية وخاصة مشاركة في تقديم أكثر من 353 خدمة رئيسة وفرعية.

وأضافت الهيئة في بيان، أن إجمالي عدد القوى العاملة التي تقدم خدمات الإشراف والمتابعة على اعمال الحج بلغ من 6 جهات 6336 مشرفٍ ومشرفة، فيما بلغ إجمالي القوى العاملة التي تقدم خدمات الحج العامة 257763 موظفًا وموظفةً، من 21 جهة.

وأشارت إلى أن إجمالي عدد القوى العاملة في خدمات الحجاج الصحية والطبية تجاوز 30908 موظفٍ وموظفةٍ من 3 جهات، أما القوى العامة التي تقدِّم خدمات نقل الحجاج والبريد والخدمات اللوجستية (الشحن، والبريد، والإمداد) فقد بلغت 38750 موظفًا وموظفةً من 8 جهات.

وأضافت أن أعداد القوى العاملة في خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات بلغت 7098 موظفًا وموظفةً من 4 جهات، بالإضافة لعمل 9975 متطوع ومتطوعة في مجال خدمة كبار السن، التوجيه والإرشاد، علاقات الحجاج، الترجمة، وفي المجال الصحي والإعلامي.

ترشيحات

التعداد السنوي لحجاج بيت الله الحرام آخر 10 سنوات

محدث..إجمالي عدد حجاج الخارج والداخل يرتفع لـ2.487 مليون زائر

التجارة السعودية:327 مليون وجبة وعبوة مياه صعدت للحجاج بـ8 أيام

"السعودية للكهرباء": أحمال يوم "التروية" تصل لـ253 ميجاوات