غوتيريش والنواب الليبي يدينان مقتل موظفين بالأمم المتحدة بتفجير بنغازي 

القاهرة، سبوتنيك. ودعا غوتيريش إلى احترام الهدنة التي وافقت عليها الأطراف الليبية بدعوة من مبعوثه الخاص.

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وقال غوتيريش في بيان نشره موقع الأمم المتحدة:

يدين الأمين العام بأشد العبارات التفجير الذي وقع اليوم في بنغازي. لقد قتل اثنان من زملائنا بالأمم المتحدة في التفجير، وثمة ثلاثة آخرون بين المصابين.

وطالب غوتيريش السلطات الليبية "ألا تدخر جهدا في تعقب المدبرين، وإحالتهم للعدالة بسرعة"، داعيا "كافة الأطراف إلى احترام الهدنة الإنسانية خلال عيد الأضحى، والعودة لطاولة المفاوضات سعيا إلى مستقبل سلمي يستحقه الشعب الليبي".

وفي السياق نفسه، أدان مجلس النواب الليبي بأشد العبارات التفجير الإرهابي الذي وقع، اليوم السبت، بمنطقة الهواري بمدينة بنغازي، والذي راح ضحيته اثنان من موظفي بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وعدد من الجرحى.

وطالب مجلس النواب الليبي وزارة الداخلية وكافة الأجهزة الأمنية بمدينة بنغازي بتكثيف جهدها للوصول إلى أيادي الإرهاب والتطرف، التي تحاول العبث بأمن المدينة وأهلها والمؤسسات الحكومية والبعثات الموجودة بها.

ونشر المجلس بيانا جاء فيه:

إن مثل هذه الأعمال الإرهابية إنما تعكس ما يحمله هؤلاء الإرهابيين من فكر متطرف، وليعلم العالم والمؤسسات الدولية قبح الفكر المتطرف الإرهابي، الذي نحاربه.

وتقدم مجلس النواب الليبي بخالص تعازيه للعاملين ببعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ولأُسر وذوي من قضوا في هذا التفجير الإرهابي "سائلين المولى عز وجل أن يمن على الجرحى بالشفاء العاجل".