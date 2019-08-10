الجيش السوري يصطاد عربة مفخخة يقودها انتحاري ويسقط طائرة جنوب إدلب
وقال مراسل "سبوتنيك" في حماة أن قوات الجيش السوري تمكنت من تفجير عربة مفخخة مع انتحاري بداخلها، وذلك قبل وصولها إلى هدفها على محور تل سكيك بريف إدلب الجنوبي الشرقي.
© Sputnik . Basel Shartuh
وبين المصدر أن تفجير العربة تم فور دخولها مسارها المكشوف على بعد 700 – 800 من نقاط الجيش قادمة من اتجاه بلدة التمانعة، مؤكدا أن تعزيزات عسكرية كبيرة دفع بها الجيش وبدأت بالتوافد إلى منطقة الاشتباكات على محور سكيك.
وفي السياق، نفذ الطيران الحربي السوري الروسي المشترك سلسلة من الغارات الجوية باتجاه مدينة الهبيط بريف إدلب الجنوبي.
وتمكنت قوات الجيش السوري من أسقاط طائرة مسيرة تابعة للمجموعات المسلحة محملة بقنابل شديدة الانفجار على محور قرية (الجيسات) جنوب بلدة (الزكاة) جنوب إدلب.