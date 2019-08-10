بالصور.. وصول الملك سلمان إلى منى للإشراف على راحة الحجاج

الرياض – مباشر: نشرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، صور وصول العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود إلى منى للاطمئنان على الخدمات المقمة للحجاج.

وأشرف الملك سلمان على راحة حجاج بيت الله الحرام وما يقدم لهم من خدمات وتسهيلات ليؤدوا مناسكهم بكل يسر وسهولة وأمان.

كانت الهيئة العامة للإحصاء في المملكة العربية السعودية كشفت أن إجمالي عدد حجاج الخارج والداخل ارتفع لـ2.487 مليون زائر، وذلك حتى الساعة 9 صباحاً من، اليوم السبت، موضحة أن عدد الحجاج من الخارج زاد لـ1.855 مليون زائر، وبلغ عدد الحجاج من داخل المملكة 632.133 ألف حاج.

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