أخبار عاجلة

"أنصار الله" تعلن مقتل وإصابة جنود سعوديين بقصف مدفعي في جيزان -
التحالف العربي: إحالة إحدى نتائج عمليات استهداف في اليمن للنظر باحتمالية وجود حادث عرضي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

بالصور.. وصول الملك سلمان إلى منى للإشراف على راحة الحجاج

Google+ Print

الرياض – مباشر: نشرت وكالة الأنباء "واس"، صور وصول العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود إلى منى للاطمئنان على الخدمات المقمة للحجاج.

وأشرف الملك سلمان على راحة حجاج بيت الله الحرام وما يقدم لهم من خدمات وتسهيلات ليؤدوا مناسكهم بكل يسر وسهولة وأمان.

كانت الهيئة العامة للإحصاء في المملكة العربية السعودية كشفت أن إجمالي عدد حجاج الخارج والداخل ارتفع لـ2.487 مليون زائر، وذلك حتى الساعة 9 صباحاً من، اليوم السبت، موضحة أن عدد الحجاج من الخارج زاد لـ1.855 مليون زائر، وبلغ عدد الحجاج من داخل المملكة 632.133 ألف حاج.

ترشيحات

محدث..إجمالي عدد حجاج الخارج والداخل يرتفع لـ2.487 مليون زائر

التجارة السعودية:327 مليون وجبة وعبوة مياه صعدت للحجاج بـ8 أيام

الصحة السعودية: لم نسجل أي حالة وبائية بين الحجاج

 

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
"الانتقالي الجنوبي" يعلن استعداده للعمل مع السعودية والالتزام بوقف إطلاق النار

"الانتقالي الجنوبي" يعلن استعداده للعمل مع السعودية والالتزام بوقف إطلاق النار

الجوازات السعودية تُصدر 68 قراراً إدارياً بحق مخالفي نقل الحجاج

الجوازات السعودية تُصدر 68 قراراً إدارياً بحق مخالفي نقل الحجاج

السعودية.. قطار المشاعر ينقل أكثر من مليون حاج في 45ساعة

السعودية.. قطار المشاعر ينقل أكثر من مليون حاج في 45ساعة

"السعودية للكهرباء" تعلن نجاح الخطة التشغيلية لحج 1440هـ..دون وجود انقطاعات

"السعودية للكهرباء" تعلن نجاح الخطة التشغيلية لحج 1440هـ..دون وجود انقطاعات