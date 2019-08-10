رصد.. أرباح مليارية لعدد محدود من الشركات السعودية بالربع الثاني

من: ثابت شحاتة

الرياض ـ مباشر: سجل عدد محدود من الشركات المدرجة بسوق الأسهم السعودية "تداول"، أرباحا تجاوزت المليار ريال، خلال الربع الثاني من عام 2019.

وكشفت إحصائية لـ"مباشر" تستند إلى إفصاحات الشركات، أن 5 شركات فقط، استطاعت تحقيق أرباح مليارية، بقيادة الاتصالات السعودية والبنك الأهلي.

وتراجعت الأرباح المجمعة للشركات الخمس إلى 11.73 مليار ريال، بالربع الثاني من العام الحالي، مقابل 14.6 مليار ريال للربع المماثل من العام الماضي، بتراجع نسبته 19.78 بالمائة.

وتمتد المهلة النظامية للشركات، المقدرة بـ 30 يوم عمل، إلى ما بعد عطلة عيد الأضحى، لتنتهي في 21 أغسطس / آب الجاري.

البنوك تسيطر

وسيطرت البنوك على قائمة الشركات صاحبة الأرباح المليارية، بعد أن تضمنت القائمة 3 بنوك، إلى جانب الاتصالات السعودية وشركة "سابك".

وتصدرت الاتصالات السعودية، القائمة، بعد ارتفاع صافي الأرباح إلى 2.85 مليار ريال، بالربع الثاني من 2019، مقابل 2.44 مليار ريال للربع المماثل من 2018، بارتفاع نسبته 16.53 بالمائة.

وكان المركز الثاني للبنك الأهلي، الذي أعلن عن تحقيق أرباح صافية بلغت 2.69 مليار ريال، بالربع الثاني من العام الجاري، مقابل 2.17 مليار للفترة المقارنة، بنمو بلغ نحو 24 بالمائة.

النصف الأول

وارتفعت قائمة الشركة التي سجلت أرباحا مليارية، إلى 9 شركات خلال النصف الأول من 2019، بعد انضمام 4 بنوك إلى القائمة، لتظل البنوك هي المسيطرة على القائمة.

وكشفت إحصائية "مباشر"، تراجع الأرباح المجمعة للشركات التسعة، إلى نحو 31.45 مليار ريال، بالنصف الأول من العام الجاري، مقابل 35.4 مليار للفترة نفسها من العام الماضي، بتراجع بلغ نحو 11 بالمائة.

وظلت الاتصالات السعودية على رأس القائمة بالنصف الأول، بأرباح صافية بلغت 5.6 مليار ريال، مقابل 5.03 مليار ريال للفترة المقارنة، بنمو نسبته 11.25 بالمائة.

وكان المركز الثاني على مستوى النصف الأول لشركة "سابك"، بأرباح صافية بلغت 5.52 مليار ريال، تلاها البنك الأهلي بصافي ربح بلغ 5.46 مليار ريال، ثم مصرف الراجحي بـ5.18 مليار ريال.

ترشيحات..

السعودية تنصح مواطنيها بالتوجه لمطار "كاليكوت" بالهند

الرئيس التنفيذي: مصرف الإنماء يسعى للتواجد بنيوم والمشروعات الكبرى (مقابلة)

الصحة السعودية: لم نسجل أي حالة وبائية بين الحجاج