الملك سلمان يتلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس الفلسطيني

وعبر الرئيس الفلسطيني خلال المكالمة عن تهنئته للملك بحلول عيد الأضحى المبارك.

وأعرب الملك سلمان عن شكره للرئيس الفلسطيني على التهنئة بهذه المناسبة، داعياً الله أن يعيدها على الأمتين الإسلامية والعربية باليُمن والمسرات.

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وفي السياق نفسه، تلقى الملك سلمان، اتصالا هاتفيا مماثلا من الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، هنأه فيه بحلول عيد الأضحى المبارك وأعرب العاهل السعودي عن شكره له على التهنئة بهذه المناسبة السعيدة.

وتلقى الملك سلمان بن عبد العزيز أيضا اتصالاً هاتفيًّا من الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، هنأه فيه بحلول عيد الأضحى المبارك، معربا له عن شكره.

وبدأت قوافل الحجاج في التوافد إلى صعيد عرفة لقضاء ركن الحج الأعظم، منذ فجر اليوم السبت، 10 أغسطس/آب.

ونشرت قناة "الإخبارية" السعودية مقطع فيديو يرصد توافد أعداد غفيرة من الحجاج إلى جبل عرفات، بعدما أمضى أغلبهم ليلتهم في منى، فيما يعرف بـ"يوم التروية".

وجهزت سلطات الحج آلاف المخيمات في عرفات لاستقبال الحجاج مع ضمان أدوات السلامة خاصة مع توافد، العدد الهائل من الحجاج إلى عرفات.

ويمضي الحجاج وقتهم في يوم عرفات، الذي يوافق التاسع من ذي حجة، في العبادة وذكر الله والتلبية.

وأعلن مدير الأمن العام السعودي، في وقت سابق من مساء أمس الجمعة، أن أكثر من مليون و100 ألف حاج إلى وصلوا إلى منى، وأن 100 ألف حاج وصلوا عرفات، فيما تبقى حدود 800 ألف حاج مرتب تصعيدهم صباح السبت إلى صعيد عرفات مباشرة.

ومن المقرر أن ينفر الحجاج بعد مغيب الشمس إلى مزدلفة، التي يبيتون فيها وسيجمعون الجمرات، التي سيلقونها يوم العيد، وخلال أيام التشريق، وعددها 3 أيام.