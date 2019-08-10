الهيئة العليا للحج: 6 وفيات بين الحجاج العراقيين

مباشر: أعلنت الهيئة العليا للحج والعمرة بالعراق، اليوم السبت، أن عدد المتوفين من الحجاج العراقيين من كبار السن بلغ 6 حجاج.

وذكرت الهيئة في بيان، أن "عدد المتوفين من الحجاج العراقيين من كبار السن أقل من عددهم في العام الماضي وهو بحدود 6 أشخاص، وفقا لوكالة أنباء العراق "واع".

وأفادت الهيئة بأن أعداد الحجاج العراقيين هذا العام بلغت نحو 56 ألفا بعد أن كان عددهم 33 ألف حاج وحاجة العام الماضي.

وأشار البيان إلى أنها "تتابع شؤونهم واحتياجاتهم ابتداءً من تفويجهم الى حين اكتمال المناسك والعودة الى ارض الوطن".

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