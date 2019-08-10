أخبار عاجلة

"أنصار الله" تعلن مقتل وإصابة جنود سعوديين بقصف مدفعي في جيزان -
التحالف العربي: إحالة إحدى نتائج عمليات استهداف في اليمن للنظر باحتمالية وجود حادث عرضي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

الهيئة العليا للحج: 6 وفيات بين الحجاج العراقيين

Google+ Print
الهيئة العليا للحج: 6 وفيات بين الحجاج العراقيين الهيئة العليا للحج: 6 وفيات بين الحجاج العراقيين

مباشر: أعلنت الهيئة العليا للحج والعمرة بالعراق، اليوم السبت، أن عدد المتوفين من الحجاج العراقيين من كبار السن بلغ 6 حجاج.

وذكرت الهيئة في بيان، أن "عدد المتوفين من الحجاج العراقيين من كبار السن أقل من عددهم في العام الماضي وهو بحدود 6 أشخاص، وفقا لوكالة أنباء العراق "واع".

وأفادت الهيئة بأن أعداد الحجاج العراقيين هذا العام بلغت نحو 56 ألفا بعد أن كان عددهم 33 ألف حاج وحاجة العام الماضي.

وأشار البيان إلى أنها "تتابع شؤونهم واحتياجاتهم ابتداءً من تفويجهم الى حين اكتمال المناسك والعودة الى ارض الوطن".

ترشيحات

الصحة السعودية: لم نسجل أي حالة وبائية بين الحجاج

3.2 مليون دولار أرباح الجسر العربي للملاحة خلال 6 أشهر

العراق توضح حقيقية إقصاء "أكسون" الأمريكية من مشروع نفطي

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
"الانتقالي الجنوبي" يعلن استعداده للعمل مع السعودية والالتزام بوقف إطلاق النار

"الانتقالي الجنوبي" يعلن استعداده للعمل مع السعودية والالتزام بوقف إطلاق النار

الجوازات السعودية تُصدر 68 قراراً إدارياً بحق مخالفي نقل الحجاج

الجوازات السعودية تُصدر 68 قراراً إدارياً بحق مخالفي نقل الحجاج

السعودية.. قطار المشاعر ينقل أكثر من مليون حاج في 45ساعة

السعودية.. قطار المشاعر ينقل أكثر من مليون حاج في 45ساعة

"السعودية للكهرباء" تعلن نجاح الخطة التشغيلية لحج 1440هـ..دون وجود انقطاعات

"السعودية للكهرباء" تعلن نجاح الخطة التشغيلية لحج 1440هـ..دون وجود انقطاعات