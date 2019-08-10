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سفارة السعودية تصدر 36 ألف تأشيرة للحجاج الماليزيين العام الجاري

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سفارة السعودية تصدر 36 ألف تأشيرة للحجاج الماليزيين العام الجاري سفارة السعودية تصدر 36 ألف تأشيرة للحجاج الماليزيين العام الجاري

الرياض – مباشر: قال سفير خادم الحرمين الشريفين لدى ماليزيا محمود بن حسين قطان أن السفارة أنهت خلال حج هذا العام إصدار أكثر من (36 ألف) تأشيرة لحجاج ماليزيا.

وأفاد بأن المملكة العربية قدمت نموذجًا فريدًا في خدمة ضيوف الرحمن من خلال مبادرة طريق مكة الخاصة بإنهاء إجراءات دخول الحجاج الماليزيين كافة للمملكة، من مطار كوالالمبور الدولي، ووجدت إشادة رسمية وشعبية وإعلامية في ماليزيا.

وأشار إلى أن السفارة لا تدخر جهدًا في توفير جميع التسهيلات للحجاج الماليزيين كل عام، من أجل أداء شعائرهم في طمأنينة وسكينة، ليعودوا سالمين إلى بلادهم، بحسب وكالة أنباء السعودية "واس".

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