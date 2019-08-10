بالصور..طيران الأمن السعودي يرفع جاهزيته بسماء مكة المكرمة

الرياض -مباشر: رفعت القيادة العامة لطيران الأمن من جاهزيتها، وكثفت طلعاتها الجوية في سماء مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.

وأوضح قائد عام طيران الأمن، اللواء المهندس حسن بن زايد آل بسام، أن طائرات الأمن تجوب سماء مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، وترصد خلال طلعاتها المتواصلة الحالة الأمنية والحركة المرورية لحجاج بيت الله الحرام خلال تحركاتهم، وفقاً لوكالة أنباء السعودية "واس".

وبين بسام، أنه يتم تركيز الطلعات الجوية على الحرم الشريف والمنطقة المركزية التي تشهد تواجد كثافة عالية من الحجاج، مع الاستمرار في المسح الجوي لنقاط الفرز الرئيسية على مداخل مكة المكرمة وكافة الطرق المؤدية إليها، علاوة على رصد الحجاج غير النظاميين عبر طلعات جوية خاصة بذلك مع جهات الضبط الأمني.

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