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خبير عسكري: الجيش السوري يوجع الإرهابيين بالسيطرة على "مثلث الموت"

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© Sputnik . Vladimir Astapkovich

وأضاف، في حديثه مع برنامج "عالم سبوتنيك" اليوم السبت 10 أغسطس / آب، إن الانتصارات، التي حققها الجيش السوري، أمس واليوم، كانت موجعة للإرهابيين، خاصة بعد السيطرة على ما وصفه بـ"مثلث الموت".

ويضم "مثلث الموت"، مناطق "اللطامنة، كفرزيتا، قرية الهبيس"، بحسب الخبير العسكري السوري، الذي أشار إلى اعتماد الإرهابيين على هذه المناطق قبل تحريرها، أمس الجمعة، في الهجوم على المناطق الأمنة في ريف حماه الجنوبي والشمالي والغربي.

وأضاف تركي صقر: "التنظيمات الإرهابية تحاول رفع معنويات عناصرها من خلال الهجوم على مواقع الجيش السوري".

وتابع: "تقوم بذلك بعد فقدانهم المواقع الاستراتيجية المهمة المعروفة بمثلث الموت، كاشفا عن اكتمال استعداد الجيش السوري لاتخاذ خطوة جديدة تتمثل في التقدم داخل حدود إدلب".

SputnikNews

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