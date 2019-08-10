الصحة السعودية: لم نسجل أي حالة وبائية

الرياض -مباشر: أكد وزير الصحة السعودي، توفيق بن فوزان الربيعة، أن الوضع الصحي لحجاج بيت الله الحرام مطمئن ولم تسجل أي حالة وبائية.

وقال توفيق بن فوزان الربيعة، اليوم السبت، إن الخطط المنفذة في الفترة الماضية بالتنسيق مع الدول لضمان سلامة حجاجها خصوصاً من الأمراض المعدية تسير وفق ما خطط لها، وفقاً لوكالة أنباء السعودية "واس".

وقال الوزير: "الحج فيه أكثر من 2 مليون شخص يجتمعون في مكان محدود ولا يوجد مثل هذا الاجتماع في العالم يأتوا من أكثر من 102 دولة، فنحن حريصين على خلو الحج من الأمراض المعدية وضمان سلامة الحجاج حتى يعودوا إلى بلادهم سالمين ويتموا حجهم بكل سلام".

وكشفت الهيئة العامة للإحصاء في المملكة العربية السعودية، بوقت سابق من اليوم، عن أن إجمالي عدد حجاج الخارج والداخل ارتفع لـ2.487 مليون زائر، وذلك حتى الساعة 9 صباحاً من، اليوم السبت.

وأوضحت الهيئة في بيان حصل" مباشر"، أن عدد الحجاج من الخارج زاد لـ1.855 مليون زائر، وبلغ عدد الحجاج من داخل المملكة 632.133 ألف حاج.

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