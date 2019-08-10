أهم الأحداث في الأسواق العالمية خلال الأسبوع الماضي

مباشر: أثار رد الصين على اعتزام الولايات المتحدة فرض تعريفات جمركية جديدة تقلبات قوية في الأسواق العالمية خلال الأسبوع الماضي.

وسمحت الصين لعملتها بالهبوط لأدنى مستوى في 10 سنوات مع وقف استيراد المنتجات الزراعية الأمريكية لتساهم هذه التوترات في ابتعاد المستثمرين عن الأصول الخطرة وتحولهم نحو الملاذات الآمنة ليحقق الذهب قفزة قوية هذا الأسبوع

تقرير:شراء الصين للخام الإيراني قد يهبط بأسعار النفط 30 دولاراً

توقع "بنك.أوف.أمريكا" أن تتراجع أسعار النفط بمقدار 30 دولار للبرميل، حال أن قررت الصين شراء الخام من إيران.

وكالة: الصين تطالب شركاتها بتعليق استيراد المنتجات الزراعية من واشنطن

ذكرت تقارير صحفية أن الحكومة الصينية طلبت من الشركات المملوكة لها تعليق وارداتها من المنتجات الزراعية الأمريكية، بعد قرار واشنطن بفرض رسوم جمركية جديدة.

الدولار يكسر حاجز 7 يوانات صينية لأول مرة في عقد

تراجعت العملة الصينية مقابل نظيرتها الأمريكية بنحو 1.4 بالمائة خلال تعاملات اليوم الإثنين، ليكسر الدولار حاجز الـ7 يوانات للمرة الأولى فيما يزيد عن عقد من الزمن.

الحرب التجارية الشاملة قد تكلف الاقتصاد العالمي 1.2 تريليون دولار

أفاد تقرير حديث أن التصعيد الأخير في الحرب التجارية قد يكبد الاقتصاد العالمي الهش بالفعل خسائر جمة.

ترامب يعلق على هبوط اليوان: "الصين ترتكب انتهاكاً جسيماً"

انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التراجع الحاد في قيمة اليوان الصيني، متهماً بكين بالتلاعب في قيمة عملتها.

مورجان ستانلي: الركود قد يضرب الاقتصاد العالمي خلال 9 أشهر

حذر محللو بنك "مورجان ستانلي" من حدوث ركود اقتصادي عالمي بعد 9 أشهر إذا صعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تهديداته ضد الصين.

رسمياً.. واشنطن تتهم الصين بالتلاعب باليوان

أطلقت الولايات المتحدة على الصين وصف "متلاعب بالعملة" وذلك بصفة رسمية، وللمرة الأولى منذ تسعينات القرن الماضي.

أثرياء العالم يخسرون 117 مليار دولار مع تقلبات الأسواق

انخفضت ثروة أثرياء العالم بنحو 117 مليار دولار في يوم واحد، بالتزامن مع الموجة الهبوطية في أسواق الأسهم العالمية.

قيمة السندات سالبة العائد تُسجل مستوى قياسياً عند 15تريليون دولار

ارتفعت القيمة السوقية للسندات التي تمنح المستثمرين عائداً سالباً لأعلى مستوى على الإطلاق، مع تهافت المستثمرين على أصول الملاذ الآمن وسط تصعيد التوترات التجارية.

"جولدمان ساكس"يستبعد التوصل لاتفاق تجاري بين واشنطن وبكين قبل انتخابات2020

قال بنك "جولدمان ساكس" إنه لم يعد يتوقع أن تتوصل الولايات المتحدة والصين إلى اتفاق ينهي نزاعهما التجاري قبل انتخابات الرئاسة الأمريكية في العام المقبل.

كوريا الجنوبية الأسوأ أداءً بين أسواق الأسهم الكبرى في 2019

أصبحت سوق الأسهم في كوريا الجنوبية هي الأسوأ في العالم خلال العام الجاري اليوم الثلاثاء، بعدما تخطت خسائرها الهبوط المسجل في بورصة ماليزيا.

الأسواق ترى احتمالية 100% لخفض الفائدة الأمريكية في الشهر المقبل

يرى المستثمرون احتمالية 100 بالمائة لقيام بنك الاحتياطي الفيدرالي بخفض معدلات الفائدة الأمريكية في سبتمبر/أيلول المقبل.

وزير أمريكي سابق: قد نشهد أخطر لحظة مالية منذ 2009

قال وزير الخزانة الأمريكي السابق "لاري سامرز" إن الحرب التجارية المتصاعدة بين الولايات المتحدة والصين قد تخلق على الأرجح أخطر الأوضاع المالية منذ الانهيار العالمي في نهاية العقد الماضي.

3 دول تفاجئ الأسواق بخفض معدل الفائدة مع مخاوف النمو

قامت ثلاثة دول في الأسواق الناشئة بخفض معدل الفائدة في تحرك مفاجئ اليوم الأربعاء، وسط مخاوف أكبر بشأن تباطؤ الاقتصاد العالمي.

"سوفت بنك" تحقق أرباحاً تتجاوز 10 مليارات دولار بـ3 أشهر

حققت شركة "سوفت بنك" أرباحاً قياسية في الربع الأول من العام المالي الجاري، بفضل مكاسب استثمارتها في قطاع التكنولوجيا.

نوميرا: الموجة البيعية القادمة لـ"وول ستريت"قد تشبه انهيار ليمان براذرز

قال محلل في شركة "نوميرا" إنه لا ينبغي للمستثمرين أن يشعروا بالراحة جراء تعافي الأسواق الأمريكية أمس الثلاثاء، محذراً من أن الموجة البيعية التالية قد تشبه الانخفاض الذي أعقب انهيار بنك ليمان براذرز.

في هجوم جديد.. ترامب يطالب الفيدرالي بخفض أكبر وأسرع للفائدة

كثف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هجومه على بنك الاحتياطي الفيدرالي في سلسلة من التغريدات عبر تويتر، بعدما جدد مطالبه بشأن خفض أكبر وأسرع في معدل الفائدة.

"بنك.أوف.أمريكا" يتوقع تجاوز الدولار حاجز 7.5 يوان

قال محلل في "بنك أوف أمريكا ميريل لينش" إن العملة الصينية قد تضعف إلى أكثر من 7.5 يوان لكل دولار، إذا فرض الرئيس دونالد ترامب تعريفات تصل إلى 25 بالمائة ضد باقي الواردات من بكين.

إنتاج النفط الأمريكي يواصل الصعود للأسبوع الثاني قرب مستويات قياسية

يواصل إنتاج الولايات المتحدة من النفط الصعود للأسبوع الثاني على التوالي، متجهاً بذلك صوب أعلى مستوى في تاريخه.

إيرادات "ليفت" تقفز 72% لتسجل مستوى قياسياً بالربع الثاني

ارتفعت إيرادات شركة "ليفت" بنحو 72 بالمائة لتسجل أعلى مستوى على الإطلاق خلال الربع الثاني من العام الجاري.

ارتفاع الصادرات الصينية بأكبر وتيرة صعود منذ مارس

استأنفت الصادرات الصينية الارتفاع مجدداً في الشهر الماضي، مسجلة أعلى وتيرة صعود منذ مارس/آذار الماضي، على الرغم من الضغوط التجارية.

"جولدمان ساكس" يتوقع ارتفاع أسعار الذهب إلى 1600 دولار

توقع بنك "جولدمان ساكس" أن تقفز أسعار الذهب حتى تصل عند مستوى 1600 دولار للأوقية، بعدما كسرت مستوى 1500 دولار للمرة الأولى في أكثر من 6 سنوات.

المركزي الأوروبي: استمرار عدم اليقين يضغط على توقعات نمو الاقتصاد

يرى البنك المركزي الأوروبي أن حالة عدم اليقين لفترة طويلة تؤثر سلباً على التوقعات الاقتصادية لنمو منطقة اليورو وخاصةً السلع المصنعة.

ترامب: لست سعيداً بقوة الدولار الأمريكي

عبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن عدم سعادته بقوة الدولار الأمريكي، كما واصل هجومه المتكرر على الفيدرالي.

محللون: الأسوأ لم يأت بعد في أسواق الأسهم العالمية

يهدد مؤشر الخوف للأسهم الأمريكية بمزيد من الهبوط المحتمل في "وول ستريت"، على الرغم من التراجع الملحوظ المسجل في الجلسات الماضية.

سالفيني يعلن انهيار الحكومة الإيطالية الائتلافية ويدعو لانتخابات جديدة

قال نائب رئيس الوزراء الإيطالي "ماتيو سالفيني" إنه لا توجد وسيلة لتصحيح الخلافات في الائتلاف الحاكم في إيطاليا، مطالباً بسرعة إجراء انتخابات جديدة.

أوبر تخسر 5.2 مليار دولار في 3 أشهر

سجلت شركة "أوبر" خسائر بأكثر من التوقعات خلال الربع الثاني من العام الجاري، بينما ارتفعت الإيرادات لكنها جاءت دون التقديرات.

نمو اقتصاد اليابان بأكثر من التوقعات في الربع الثاني

سجلت اليابان نمو اقتصادي في الربع الثاني من العام الجاري بأكثر من التوقعات، بدعم من زيادة الطلب المحلي والخاص.

وكالة الطاقة تخفض توقعات نمو الطلب العالمي على النفط

خفضت وكالة الطاقة الدولية توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط للعام الجاري و2020، بسبب المخاوف المتعلقة بالنمو الاقتصادي والحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة.

انكماش اقتصاد المملكة المتحدة لأول مرة منذ 2012

انكمش الاقتصاد البريطاني في الربع الثاني من العام الجاري مُسجلاً أدنى مستوى في أكثر من 6 سنوات، مقابل توقعات استقراره.

هبوط صادرات ألمانيا بأكبر وتيرة في 3 سنوات

انخفضت صادرات ألمانيا بأكبر وتيرة في 3 سنوات خلال شهر يونيو/حزيران الماضي على أساس سنوي، ليتراجع فائض الميزان التجاري لديها.

ترامب: غير مستعدين لعقد صفقة مع الصين..وسنقطع علاقتنا مع هواوي

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتجدة غير مستعدة لعقد صفقة تجارية مع الصين، في تصريحات تقوض آمال إنهاء النزاع التجاري بين أكبر اقتصادين في العالم.