السعودية..حجم استهلاك البيانات بمكة يسجل 1921 تيرابايت أمس

الرياض - مباشر: كشفت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات عن الإحصائية الخاصة عن أداء شبكات الاتصالات بمكة المكرمة لليوم الثامن من ذي الحجة لعام 1440هـ.

وقالت الهيئة السعودية، اليوم السبت، أن حجم استهلاك البيانات بمكة المكرمة لليوم الثامن من ذي الحجة لعام 1440هـ وصل لمستوى 1921 تيرابايت، بنسبة زيادة 31 في المئة عن نفس الفترة من العام الماضي.

وأفادت الهيئة، أن حجم استهلاك البيانات المحقق العام الجاري يعادل مشاهدة أكثر من 787 ألف ساعة من المقاطع المرئية بدقة p1080 HD.

وتضمنت الإحصاءات الصادرة عن الهيئة معدل استهلاك الفرد اليومي للبيانات البالغ 340 ميجابايت/ مشترك، متجاوزةً معدل استهلاك الفرد اليومي العالمي للبيانات البالغ 180 ميجابايت/ مشترك، بنسبة 89 في المئة.

وأشارت، إلى أن أكثر التطبيقات استهلاكاً للبيانات هي (يوتيوب، فيسبوك، سناب شات، واتساب، إنستجرام).

وأظهرت الإحصاءات، أن معدل سرعات تنزيل الإنترنت المتنقل قد بلغت 43.05 ميجابت/ثانية بنسبة زيادة 76.21 في المئة مقارنة بالعام الماضي، وأن معدل سرعات تحميل الإنترنت المتنقل سجلت 16.43 ميجابت/ثانية بنسبة زيادة 53.98 في المئة عن العام الماضي.

وقالت الهيئة، أن عدد المكالمات المحلية بلغت 18 مليون مكالمة، وعدد المكالمات الدولية 4.6 ملايين مكالمة بنسبة نجاح تجاوزت 99 في المئة.

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