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حكومة الوفاق الليبية تعلن القبول بـ"هدنة العيد"

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حكومة الوفاق الليبية تعلن القبول بـ"هدنة العيد" حكومة الوفاق الليبية تعلن القبول بـ"هدنة العيد"

مباشر: ذكرت حكومة الوفاق اللیبیة أنها قبولت بھدنة العید التي اقترحھا مؤخرا رئیس بعثة الأمم المتحدة للدعم في لیبیا، غسان سلامة.

وقالت حكومة الوفاق، أمس الجمعة، إن قبولھا بالھدنة "یأتي تعظیما لشعائر الله سبحانھ وتعالى في ھذه الأیام المباركة وحرصا منھا على تخفیف معاناة اللیبیین"، وفقاً لوكالة أنباء الكويت "كونا".

وأضافت، أن قبولھا بالھدنة یأتي لتمكین فرق الخدمات الإنسانیة من أداء مھامھا لمساعدة النازحین والمتضررین ومتابعة فرق الصیانة للأضرار التي لحقت بالبنیة التحتي نتیجة للعملیات المسلحة.

والجدير بالذكر، ان لیبیا تشھد منذ أبریل/نيسان الماضي نزاعا مسلحا بین حكومة الوفاق وقوات القیادي العسكري خلیفة حفتر بھدف السیطرة على العاصمة طرابلس.

وكان المبعوث الأممي إلى لیبیا، غسان سلامة، قد دعا مؤخرا طرفي النزاع إلى ھدنة بمناسبة حلول عید الأضحى.

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