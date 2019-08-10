محدث..ارتفاع قتلى وجرحى بانفجار شاحنة وقود بتنزانيا لـ130 شخصاً

مباشر: ذكر تقرير حديث، أن ضحايا انفجار شاحنة وقود في تنزانيا، ارتفع لـ130 قتيل وجريح.

وذكرت صحيفة "ذا سيتيزن تنزانيا" الإخبارية، اليوم السبت، أن هناك ارتفاعًا في حصيلة ضحايا انفجار صهريج كان ينقل وقودا في مدينة مسامفو بمنطقة موروجورو غرب العاصمة دار السلام إلى 60 قتيلًا، فضلاً عن إصابة 70 آخرون.

وتابعت الصحيفة المحلية، أن معظم القتلى كانوا من راكبي الدراجات النارية، الذين تواجدوا بمكان الواقعة لجمع الوقود المسكوب، فضلاً عن بائعي المواد الغذائية على طريق موروجورو.

وكانت إذاعة "تي.بي.سي.تايفا" التنزانية التابعة للدولة، قد ذكرت في وقت سابق، أن شاحنة وقود في تنزانيا انفجرت بعد تعرضها لحادث، مما أدى إلى مقتل عشرات الأشخاص الذين تجمعوا لجمع الوقود المنسكب، وفقاً لوكالة "رويترز".

وأوضحت الإذاعة المحلية، أن الحادث أسفر عن مقتل 57 شخصا، وإصابة 65 آخرين.

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