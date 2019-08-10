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بالفيديو: فنان سوري يكشف عن مخرج ضربه وتهجم عليه

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بالفيديو: فنان سوري يكشف عن مخرج ضربه وتهجم عليه بالفيديو: فنان سوري يكشف عن مخرج ضربه وتهجم عليه

وقال سكاف إلى أن المخرج رزق قام بضربه بعدما أصر سكاف على مغادرة موقع التصوير لأنه امضى فيه حوالي 12 ساعة متواصلة.

وأضاف سكاف قائلا "في الساعة الرابعة صباحاً طلبت المغادرة لأنني كنت متواجدا في التصوير من الساعة الرابعة ظهرا وطوال هذا الوقت كنت انتظر ان أبدأ تصوير مشاهدي، فقلت لمدير الانتاج اذا لم تصوروا لي مشاهدي فسأغادر، وبعد قليل تقدم من سيارتي المخرج يوسف رزق وسألني هل طلبت المغاردة فعلاً، وعندما اجبته بنعم، قام بالتهجم علي وضربني بحجر على سيارتي وشتمني".

وختم قائلا: "بعد هذه الحادثة تصالحت مع المخرج يوسف رزق".

SputnikNews

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