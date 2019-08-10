"السعودية للكهرباء": أحمال يوم "التروية" تصل لـ253 ميجاوات

الرياض - مباشر: أوضحت الشركة السعودية للكهرباء أن الأحمال الكهربائية في مشعر منى سجلت، أمس الجمعة، "التروية" حوالي 253 ميجا وات.

وقالت الشركة السعودية، أن أقصى حمل في مكة المكرمة بلغ في ذات اليوم 3700 ميجا وات، وفقاً لوكالة أنباء السعودية "واس".

وأكد رئيس القطاع الغربي في الشركة السعودية للكهرباء المشرف العام على خطة الحج، عبدالسلام بن راشد العمري، أن الخطة التشغيلية الكهربائية للشركة هذا العام تسير وفق ما خُطط له، بإشراف وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، ومتابعة منظومة تكامل القطاع.

وبين، أن الشركة تسعى إلى تقديم خدمة كهربائية بمستوى عال من الموثوقية والكفاءة في الأداء، مراعيةً تحقيق أعلى معايير السلامة في أعمالها، وذلك في سبيل راحة حجاج بيت الله الحرام.

وقال العمري، إن خطة هذا العام اشتملت على عدة مرتكزات منها الإشراف الكامل على تشغيل وصيانة الشبكة الكهربائية خلال هذه الفترة وتعزيز النظام الكهربائي لضمان أعلى درجات الموثوقية، وذلك من خلال توسعة بعض المحطات القائمة، وإدخال وحدات توليد جديدة للخدمة حسب الخطة.

وأفاد، أن "السعودية للكهرباء" لم تتلق أي بلاغات مؤثرة على الشبكة وأن الوضع الكهربائي كان طبيعياً جداً، وأن عدد البلاغات بشكل عام انخفض اليوم في المشاعر المقدسة ليصل إلى 65 بلاغاً فقط، كان منها 58 بلاغاً لا يخص الشركة، بل عبارة عن أعطال داخلية.

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