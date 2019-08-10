التجارة السعودية:327 مليون وجبة وعبوة مياه صعدت للحجاج بـ8 أيام

القاهرة - مباشر: ذكرت وزارة التجارة والاستثمار في السعودية أنها أشرفت على دخول أكثر من 327 مليون من المواد التموينية إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة خلال الثمانية أيام الماضية.

وأفادت الوزارة السعودية، اليوم السبت، أنها وافقت منذ الأول وحتى الثامن من ذي الحجة على دخول أكثر من 225 مليون عبوة مياه معبأة، و67 مليون رغيف خبز ومعجنات، و28 مليون عبوة مرطبات وعصائر وحليب وألبان، و5.5 مليون وجبة غذائية جاهزة، و1.8 مليون قالب ثلج، وفقاً لوكالة أنباء السعودية "واس".

ويشرف مراقبو وزارة التجارة والاستثمار على دخول سيارات الإمداد التمويني المتمثلة في الشاحنات الكبيرة المحملة بالمواد الغذائية، والمركبات المتجولة في المشاعر المقدسة، ويقومون بجولات ميدانية على مدار الساعة لمتابعة وفرة السلع التموينية، ومراقبة المتاجر ومنافذ البيع والعربات المتجولة للتأكد من جودة وصلاحية السلع الغذائية المعروضة فيها ومطابقتها للمواصفات.

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