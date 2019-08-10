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محدث..إجمالي عدد حجاج الخارج والداخل يرتفع لـ2.487 مليون زائر

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محدث..إجمالي عدد حجاج الخارج والداخل يرتفع لـ2.487 مليون زائر محدث..إجمالي عدد حجاج الخارج والداخل يرتفع لـ2.487 مليون زائر

الرياض - مباشر: كشفت الهيئة العامة للإحصاء في المملكة العربية عن أن إجمالي عدد حجاج الخارج والداخل ارتفع لـ2.487 مليون زائر، وذلك حتى الساعة 9 صباحاً من، اليوم السبت.

وأوضحت الهيئة في بيان حصل" مباشر" على نسخة منه، اليوم، أن عدد الحجاج من الخارج زاد لـ1.855 مليون زائر، وبلغ عدد الحجاج من داخل المملكة 632.133 ألف حاج.

ونوهت الهيئة، إلى أنه سيتم الإعلان النهائي لعدد الحجاج بكافة التفاصيل الساعة 3 مساء، اليوم، الموافق 9 ذي الحجة 1440هـ.

وكانتالهيئة العامة للإحصاء قد أعلنت، في وقت سابق من صباح اليوم، أن إجمالي عدد الحجاج القادمين إلى مكة المكرمة من الداخل والخارج حتى الساعة الـ 9 من مساء أمس، بلغ أكثر من 2.096 حاجاً.

وأوضحت الهيئة، أن العدد لا يشمل حجاج الداخل من مكة المكرمة، منوهة إلى أنها ستعلن عنهم صباح التاسع من ذي الحجة.

وكان أمير منطقة مكة المكرمة، قد قال أمس، أن عدد الحجاج حتى الوقت الراهن تجاوز الـ2.091 مليون حاج.

وأوضح الأمير خالد بن فيصل، أن عدد الحجاج وفق آخر إحصائية بلغوا مليونين و91 ألفا و471 حاجا، منهم مليون و855 ألفا و407 من خارج المملكة، و200 ألف و360 حاجا من داخل المملكة.

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