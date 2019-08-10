الإحصاء السعودية:إجمالي عدد حجاج الخارج والداخل يرتفع لـ2.096 مليون زائر

الرياض - مباشر: أعلنت الهيئة العامة للإحصاء أن إجمالي عدد الحجاج القادمين إلى مكة المكرمة من الداخل والخارج حتى الساعة الـ 9 من مساء أمس، بلغ أكثر من 2.096 حاجاً.

وأوضحت الهيئة، بوقت مبكر من صباح اليوم السبت، أن العدد لا يشمل حجاج الداخل من مكة المكرمة، منوهة إلى أنها ستعلن عنهم صباح التاسع من ذي الحجة، وفقاً لوكالة أنباء السعودية "واس".

وكان أمير منطقة مكة المكرمة، قد قال أمس، أن عدد الحجاج حتى الوقت الراهن تجاوز الـ2.091 مليون حاج.

وأوضح الأمير خالد بن فيصل، أن عدد الحجاج وفق آخر إحصائية بلغوا مليونين و91 ألفا و471 حاجا، منهم مليون و855 ألفا و407 من خارج المملكة، و200 ألف و360 حاجا من داخل المملكة.

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